Huurling Félix helpt Barcelona aan zege op ‘zijn’ Atlético Madrid

FC Barcelona heeft de derde plaats in La Liga overgenomen van Atlético Madrid. De ploeg van Oranje-middenvelder Frenkie de Jong was in een rechtstreeks duel met 1-0 te sterk voor het elftal van collega-international Memphis Depay. João Félix, de huurling van Atlético, maakte de treffer voor Barcelona.

Met de zege komt Barcelona op 34 punten. Atlético heeft 3 punten minder, maar een wedstrijd minder gespeeld. Koploper Real Madrid en Girona hebben beide 38 punten.

Bij Barcelona stond De Jong opnieuw in de basis. Hij maakte vorige week tegen Rayo Vallecano (1-1) zijn rentree na twee maanden blessureleed en speelde ook mee in het Champions League-duel met FC Porto (2-1-winst). De herstelde Depay, die tegen Real Mallorca en Feyenoord als invaller binnen de lijnen was gekomen, zat opnieuw op de bank.

Kansen

Barcelona was lang de bovenliggende partij en had al snel op een ruime voorsprong kunnen komen. Raphinha raakte in scoringspositie een bal verkeerd, waarna Robert Lewandowski drie kansen miste. Het was uiteindelijk Félix die Barcelona op 1-0 zette. Op aangeven van Raphinha scoorde de Portugees met een fraaie boogbal. Bij een van de weinige kansen van Atlético voor rust wist De Jong een inzet van Antoine Griezmann te stoppen.

Trainer Diego Simeone van Atlético bracht meteen na rust drie wissels, maar het eerste gevaar kwam opnieuw van Barcelona. Raphinha raakte de paal met een tegendraads schot. Depay, die na 65 minuten was ingevallen, zag een vrije trap via keeper Iñaki Peña op de lat gaan. Beide ploegen kregen in de slotfase nog kansen, maar gescoord werd er niet meer.

