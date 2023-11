Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Golf van emoties in Expeditie Robinson na video: ‘Dit is goud waard’

Expeditie Robinson is doorgaans een aaneenschakeling van afzien en ontberingen. Maar de kandidaten beleven ook mooie momenten. Gisteravond zagen zij hun dierbaren terug via een videoboodschap en dat zorgde voor veel emoties en dankbaarheid.

Vorige week zagen kijkers hoe presentatrice Iris Enthoven het spel moest verlaten.

Kandidaten Expeditie Robinson strijden om beloning

In de nieuwste aflevering worden de kandidaten onderworpen aan een evenwichtsoefening. De inzet is hoog, want de winnaar krijgt immuniteit, een bezoek aan winnaarseiland met twee medekandidaten en een persoonlijke videoboodschap van het thuisfront voor deze drie.

Het is acteur Willem Voogd die na een spannende strijd aan het langste eind trekt. Hij besluit Floris Göbel en Guido Spek, waarmee hij verwikkeld was in een nek-aan-nek-race, mee te nemen naar het winnaarseiland. Dan krijgt Voogd nog een keuze. Hij moet kiezen tussen een inktvis, een van drie kokers met een extra stem, de Peluang-munt of helemaal niets. Voogd kiest voor de inktvis, maar krijgt dan nóg een keuze voorgeschoteld van presentator Art Rooijakkers. Als hij de inktvis niet meeneemt, ontvangt de rest van de groep ook een persoonlijke videoboodschap. Voogd kiest voor het laatste en krijgt daarmee veel dankbaarheid van de groep.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Willem is een echte Robinson. Groepsbelang boven eigenbelang, verbinder en taai is ie ook. #ExpeditieRobinson — KarinMarianne (@karinmarianne84) November 26, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oke, Willem stijgt ff naar de nr 1 positie bij mij na de beslissing dat iedereen zijn boodschap mag zien #expeditierobinson pic.twitter.com/SMphLhYbVH — adnariM 🐈‍⬛ (@adnariM1975) November 26, 2023

Emoties na videoboodschappen

De videoboodschappen brengen veel emoties teweeg. Zijn moeder, stiefvader en vriendin vertellen aan Voogd hoe erg ze hem missen en hoe trots ze op hem zijn. „Ik ben heel blij voor de briefjes die je elke dag voor mij hebt achtergelaten”, zegt zijn vriendin. „Ik mis je. Je moet gewoon elke avond naar de maan kijken, want doen wij ook.”

Voogd laat zijn tranen rijkelijk vloeien. „Jezus mina. Wat een teringlijers zijn het ook.” Hij legt uit: „Ik heb voor haar vlak voordat ik op mijn Schiphol stapte een enorme envelop gegeven met voor elke dag dat ik weg ga een briefje of een foto van ons.” „Oude romanticus”, lacht Göbel. „Moet die van mij niet horen dit, hoor.” Voogd: „Het is zo raar na 29 dagen geen contact, dat Expeditie Robinson mijn wereld is, dat de echte wereld weer eventjes doorkomt. De mensen waar ik van houd die zijn die praten nu tegen me.”

Voogd vertelt aan Göbel en Spek dat hij zijn dierbaren erg mist. „Echt heel erg. Ik heb zoveel zin om aan de keukentafel te zitten. Maar het geeft me ook kneiterveel kracht om dit nog even door te zetten met jullie.” „Ik ben heel blij dat er geen inktvis op ons ligt te wachten, maar dat we gewoon honger hebben vanavond”, zegt Spek. „Dit is meer dan goud waard.”

Op het samensmeltingseiland lijken ze het daar roerend mee eens te zijn. Mark Baanders krijgt een videoboodschap van zijn vriend Boaz. „Hey Markie, hier een boodschap van jouw twee mannetjes. Ik durf voor ons allebei te spreken als ik zeg dat we onze druktemaker echt enorm missen. Ik weet zeker dat al je positiviteit en energie ervoor zorgt dat je een hele goede Robinson bent daar op het eiland. Wij zijn in ieder geval ongelooflijk trots op je en kunnen niet wachten tot we je weer zien.”

De tranen biggelen over de wangen van Baanders. „De videoboodschap was echt nog mooier dan gedacht. Ik ben erg heel erg dankbaar voor dat ik zo kan missen. Ik heb sinds anderhalf jaar een echte thuis gecreëerd voor mezelf en een eigen familietje. En dan nog ook mijn moeder erbij. Dan voel je je dubbel en dwars gesteund.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb een zwak voor huilende mensen 🥰 mooi moment mannen #expeditierobinson pic.twitter.com/zqx01COe05 — Cindy (@CDijkje1) November 26, 2023

Je kunt Expeditie Robinson terugkijken via Videoland.

Reacties