Kijkers Expeditie Robinson kiezen partij na heftige Eilandraad met dubbel vertrek: ‘Gore rat’

Wie de bal kaatst, kan die terugverwachten. Kijkers van Expeditie Robinson zagen gisteren hoe die uitspraak werkelijkheid werd tijdens een heftige Eilandraad met een dubbel vertrek. „Jij bent echt een gore rat.”

Vorige week werd Krista Arriëns weggestemd door een listige truc. Terwijl Radmilo zei dat hij naar huis wilde, zette hij drie stemmen in op Krista die de laatste afleveringen het zwarte schaap van de groep was geworden. Ook anderen stemden ondanks de woorden van Radmilo op Krista en moest zij vertrekken.

Kijkers hielden daar een nare nasmaak aan over. Het vertrek bij Krista dreunde nog lang door binnen een deel van de groep, zo bleek gisteren. Daarom werd er een nieuwe list verzonnen die voor een verrassend vertrek zorgde. „Ik wil helemaal niet gaan.”

Weggestemde Expeditie Robinson-kandidaat: ‘Ik heb me vergist’

4-7, dat was de einduitslag van de stemming. Ondertussen zagen kijkers het ongeloof op de gezichten van onder meer Mark Baanders steeds groter worden. Hun maatje Iris Enthoven zou de meeste stemmen krijgen. Maar Radmilo had de hele aflevering toch aangegeven naar huis te willen? Hij miste thuis, écht waar, zo zei Iris ontgoocheld. „Ik snap het allemaal niet zo goed”, was haar eerste reactie. „Ik heb me echt een beetje vergist. Dit is pittig.”

Ja, dat zei hij vorige week ook, verklaarde Jochen, die deze keer niet op ‘Rambo’ stemde, maar op Iris. „De vorige Eilandraad is de toon gezet”, zei Jochen, die twee keer kon stemmen omdat hij juist van Radmilo had gewonnen voor stemrecht.

‘Er is een toneelstukje tegen mij opgehouden’

Daarna bungelden de tranen van de wangen van Iris. “Ik heb niet tegen Krista gelogen”, riep ze uit. Maar Jochen had daar geen boodschap aan. Hij zei dat er een ‘toneelstukje’ tegen hem is opgehouden, dat er tegen hem wél is gelogen. Door vijf mensen wel te verstaan, zei hij, waaronder door Iris.

„Dat heeft me veel pijn gedaan. Vorige keer is gezegd dat dit nou eenmaal het spelletje is en wat erbij hoort. Dan is dit het resultaat. Niet als wraakactie, maar dit is gewoon hoe het is.”

Dubbele exit in Eilandraad

Ook Radmilo wil nog wat zeggen. Hij vertrekt ook, wat hij is ‘er klaar mee’, zegt hij laconiek. Voor Iris is het helemaal niet klaar. „Ik wil helemaal niet gaan en Rambo wil wél gaan”, zegt ze snikkend. Maar toch moet ze afscheid nemen van de groep.

Terwijl ze Willem tussen de kandidaten ziet, deelt ze een sneer uit. Met hem zat ze even daarvoor nog op Winnaarseiland, maar hij had achter haar rug om afgesproken op haar te stemmen. „Je bent echt een gore rat. Holy shit. Bedankt voor het verpesten van mijn droom.”

„Dit doet pijn. Het voelt als een mes in mijn rug. Met Willem op Winnaarseiland was echt heel leuk. Misschien ben ik te goedgelovig of ik ben te naïef. Ik ben misschien niet zo goed in dit spelletje”, zei ze tot slot tegen presentatoren Art Rooijakkers en Nicolette Kluijver.

Kijkers Expeditie Robinson kiezen partij

Expeditie Robinson-kijkers kiezen massaal partij voor Jochen, Willem en Ilse na de heftige Eilandraad. „Alleen wij mogen een vals spelletje spelen en jullie niet, want jullie zijn klein en wij zijn groot”, vat een kijker het samen. Ook anderen snappen de reactie van Iris niet en ziet geen verschil met vorige week.

Een kijker kan niet wachten op de aflevering van volgende week: „Het mooie is dat je nu al weet dat het drama volgende week nóg groter en nóg smeriger wordt.”



En waarom moet Iris nu zo zielig doen? Ik begrijp dat je teleurgesteld bent dat je eruit ligt, zeker omdat Radmilo heeft gezegd naar huis te willen. Maar ging dat vorige week ook niet zo? Alsnog kozen jullie ervoor om op Krista te stemmen. Wat is het verschil? #expeditierobinson — WillemG (@willemgerrits) November 19, 2023



#ExpeditieRobinson 'alleen wij mogen een vals spelletje spelen en jullie niet, want jullie zijn klein en wij zijn groot'. pic.twitter.com/4Pkq7RymCS — Floor Janssen (@janssensnuf) November 19, 2023



"Willem je bent een vuile rat, bedankt voor het verpesten van mijn dromen". Wat een Robinson-onwaardige manipulerende en onvolwassen reactie. @Irisenthoven #expeditierobinson — Isabelle Sternheim (@Respect_4life) November 19, 2023



Het mooie is dat je nu al weet dat het drama volgende week nóg groter en nóg smeriger wordt #expeditierobinson pic.twitter.com/pTiHCSm6zj — Onze Piette (@pvdp1983) November 19, 2023

Kijk Expeditie Robinson hier terug.

