Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Perfecte Plaatje-kijkers zijn het niet eens met winnaar: ‘Vreemde uitslag’

De finale van het Perfecte Plaatje gisteren bleek een wervelwind aan emoties. Actrice Loes Haverkort en acteur Niek Roozen namen het tegen elkaar op. Maar veel kijkers zijn het uiteindelijk niet eens met de uitslag.

Roozen en Haverkort streden hun finale in Ierland. De twee BN’ers ontwikkelden in het programma ontwikkelden acht maanden lang hun fotografie-skills. Ze kregen twee opdrachten in de laatste aflevering van het programma. Zo moesten ze een model vliegend op de foto zetten en een drieluik maken in de kleuren van de Ierse vlag.

Niek Roozen geëmotioneerd in Perfecte Plaatje

Roozen heeft zich in de afgelopen afleveringen ontpopt tot publieksfavoriet. Hij kiest ervoor om bij de drieluik bergen, schapen en een roodharig meisje te fotograferen. Maar tijdens het fotograferen van de schapen gaat het allemaal niet zo vlotjes en kan de acteur niet op tijd bij het roodharige meisje zijn. Roozen kan zijn tranen niet bedwingen.

„Dit waren de twintig minuten die ik met dat meisje had. Op een gegeven moment komt alles eruit. De hele reis van Het Perfecte Plaatje, wat ik allemaal heb gedaan, vandaag ook weer. Hoeveel stress ik heb gehad tot hoeveel mooie dingen ik heb meegemaakt. En ik weet niet, het wordt gewoon even best wel te veel” , blikt hij terug op zijn Perfecte Plaatje-avontuur.

Emotioneel

Uiteindelijk vindt Roozen aan het einde van de opdracht alsnog een roodharige dame die op de foto wil. Als de acteur klaar is, valt hij in de armen van presentator Tijl Beckand. Die als vaderfiguur zegt: ‘Het is goed, het is goed’ en ‘goed gedaan, jochie’.

En dat beeld heeft net even meer lading bij Roozen. Hij zat namelijk in het vorige seizoen (niet het huidige seizoen) van Expeditie Robinson. Toen hij het programma verliet, belde hij met zijn vader en werden ze allebei heel emotioneel. Zijn vader overleed namelijk vlak na zijn deelname aan kanker.

Kijkers zijn het niet eens met de uitslag

Uiteindelijk is het Haverkort die er met de winst vandoor gaat. Haar vliegshoot, waar zij veel stress bij ervoer, pakte uiteindelijk heel mooi uit. Kijkers concluderen dat Roozen weer beter scoorde op de drieluik-opdracht. Toch vinden veel kijkers dat Roozen de uiteindelijke winnaar had moeten zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beetje vreemde uitslag wel…dat je met zo’n matig drieluik kunt winnen,,,, #hetperfecteplaatje — Ilja (@Dichtbij_Ilja) December 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Drieluik van Niek is zoveel beter als die van Loes. Voor mij heeft Niek gewonnen. #hetperfecteplaatje — Koen (@Koentjaaah112) December 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben ik de enige die het hier niet mee eens is? 😁 #hetperfecteplaatje — 𝓙𝓪𝓷𝓮𝓽𝓽𝓮 (@JanetteJvV) December 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Groot fan al jaren maar de laatste 3 afleveringen waren niet correct. Verschil op foto 1 was geen 2 punten. Het drieluik van Niek was echt klassen beter. Echt onterecht 2e. Wie vindt dit ook? #hetperfecteplaatje — PiM (@pimhoekzema) December 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Absoluut niet eens met de uitslag. Een 8 voor een prachtige drieluik staat totaal niet in verhouding met de 8,5 van #Loes haar phantasy foto. Heel vreemd deze uitslag. Ik gunde ze het allebei, maar op basis van de drieluik had #Niek moeten winnen. #hetperfecteplaatje — Ellen Penning (@EllenPenning24) December 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ik kan toch niet de enige zijn die het niet snapt dat Loes heeft gewonnen? Niek heeft het zo goed gedaan dit seizoen #hetperfecteplaatje — danice (@daniceee_) December 13, 2023

Je kijkt het Perfecte Plaatje terug via Videoland

Vorige Volgende

Reacties