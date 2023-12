Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

LLDL-Sylvia en René zijn na 24 uur smoor op elkaar: ‘Ik hou van jou’

Het was alweer even geleden dat er een koppel in het Lang Leve De Liefde-huis ontstond. Maar gisteravond stond de villa in vuur en vlam tijdens de date van Sylvia en René. Wat 24 uur wel niet allemaal teweeg kan brengen.

Sylvia en René hadden al een goede eerste ervaring met elkaar samen. En tijdens de 24-uurs-date wakkerde het vlammetje nog verder aan. Onder meer hun karaoke-sessie zorgde voor vermaak bij het kijkerspubliek. Zo veel passie en liefde zit er echt niet bij iedere LLDL-date in. Zo speelde bij LLDL-Milou haar ochtendhumeur op toen Ruben de oren van haar hoofd kletste.

René en Sylvia smoor in Lang Leve de Liefde

Er wordt tussen Sylvia en René druk geknuffeld en gekust en René laat er geen gras over groeien. „Ik hou van jou. En ik heb het gevoel dat je me gelukkig gaat maken”, fluistert hij. „Ik ben verliefd op je.”

De twee lijken elkaar helemaal gevonden te hebben. Ze bespreken toekomstplannnen, waaronder samenwonen in Zaandam. „Ik voel de hartstocht wel”, aldus René. En ook Sylvia heeft dezelfde gevoelens. „Ik voel wel een beetje vlinders in mijn buik. En ik hou van jou.” En René doet daar nog een schepje bovenop: „Ik zou graag oud met je willen worden. In voor- en tegenspoed. We stappen morgen de deur uit als man en vrouw.”

Veel ‘Ik hou van jou’ in LLDL-villa

Daarna volgt een gepassioneerde zoen en veelvuldig „ik hou van je” over en weer. Later organiseert René nog een romantisch diner voor zijn Sylvia. Met rozenblaadjes, kaarslicht en pizza.

Cupido schoot weer eens raakt in de Lang Leve De Liefde-villa. Sylvia en René kregen nog een hotelovernachting cadeau en stappen samen een nieuw avontuur in. „We zijn een match. We gaan ervoor.”



Vannacht Lang Leve De Liefde ingehaald. Wat heerlijk die twee volkszangers. Gewoon ongegeneerd zingen in dat prachtige huispak. 🙂 Er is een nieuw muzikaal duo geboren. Iets voor het Songfestival? #LangLeveDeLiefde #LLDL pic.twitter.com/55gPk7OsnD — Ferdinand (@ferdinandkoop) December 13, 2023



Heb ik iets gemist…???? Ze stappen samen de deur uit als man en vrouw…..!! #lldl #langlevedeliefde pic.twitter.com/69PsmE31LT — Johan GrandiGoos (@johan05024017) December 13, 2023

Je kijkt Lang Leve de Liefde terug via KIJK

