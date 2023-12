Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Simone Kleinsma in ‘eigen’ musical De Hospita helemaal thuis tussen woke, gendernormen en havermelk

Een musical speciaal voor jou als Simone Kleinsma geschreven, dan ben je een grote. Pakt deze De Hospita over een uitgerangeerde diva ook goed uit? Dat kan al snel verzanden in iets oubolligs (‘diva van weleer schittert uiteindelijk nog één keer’). Maar nee: door inbreng van de jeugd en hun onderwerpen van nu, is er juist iets heel nieuws en heel moois ontstaan. Met toch – met respect – good old Kleinsma als stralend middelpunt.

Metro bekeek gisteravond, strikkie om de nek, de gala-première van De Hospita, zoals eerder dit jaar ook gebeurde bij grote titels als De Tocht, Pretty Woman en Les Misèrables. Plaats van handeling: DeLaMar in hartje Amsterdam, waar Simone Kleinsma al zo vaak schitterde. De Hospita is van Medialane Theater (van Iris van den Ende), de producent die ter ere van de 65e verjaardag van Simone Kleinsma deze musicalster ook al de bestaande beroemde titel Sweeney Todd ‘schonk’. Resultaat van die laatste: vier Musical Awards, al werd de hoofdrolspeelster zelf nog geklopt door Brigitte Heitzer (Blind Date) in de categorie beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical.

Nog een Musical Award voor Simone Kleinsma erbij?

Simone Kleinsma heeft al wat van die beeldjes op de schoorsteenmantel staan trouwens, zelfs de Musical Oeuvre Award. En na de première van maandagavond zullen we er niet ver naast zitten als deze geliefde dame een grote kans maakt om een extra Musical Award naast de rest te zetten. Wat een enorme rol zet Kleinsma neer en wat houdt zij zich goed staande in deze behoorlijke zit. De Hospita duurt inclusief pauze namelijk drie uur, al kun je dat ook ‘je krijgt waar voor je geld’ noemen natuurlijk.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Joop van den Ende betrokken bij de Hospita

Het was de vader van Iris van den Ende, Joop uiteraard, die vond dat er een musical speciaal voor Simone Kleinsma geschreven moest worden. Als zeer verdiend cadeau. De twee werkten al vele keren samen en werden goede vrienden. Joop van den Ende werd door dochter Iris op zijn beurt weer gevraagd om als creatief producent De Hospita inhoudelijk goed te begeleiden. Laat zo’n klus maar aan de nu 81-jarige meneer Joop over.

In De Hospita zien we Kleinsma als showbizz-diva van weleer, Madeleine Coutard. Het is een type ‘komt uit straatarme familie, maar bereikte toch de top’. Zij schitterende in het verleden als grote ster, veelal in Parijs. Maar dat was twintig jaar geleden. Deze Coutard – Kleinsma maakt haar echte naam gaandeweg de voorstelling nog bekend en dat is hilarisch – leeft nu teruggetrokken in een Amsterdams grachtenpand. Zij leeft er samen met haar eeuwige kostuummaker Kimono (Paul Groot), met wie zij een innige, maar vooral platonische relatie heeft. De ster van toen komt amper meer buiten. Als haar wijkverpleegkundige Nancy (tijdens de première Lottie Hellingman, die haar rol afwisselt met Maartje van de Wetering) ontdekt dat de vrouw waarvoor zij werkt in zwaar financieel weer verkeert, moet er wat gebeuren. Mooie rol trouwens, die Nancy, met enkele verrassingen voor het publiek.

Studenten trotse wokers

De oplossing, na heel wat gemopper, is kamers verhuren aan drie theaterstudenten, rollen van Desi van Doeveren, Sara Afiba en Rick Blok. De drie zijn echte wokers, vooral Phoebe (Van Doeveren, leuk voor haar dat zij op haar 33e nog een studente mag spelen!). Phoebe deinst er niet voor terug zich aan een boom in het park te ketenen als dat arme ding met omhakken wordt bedreigd. Zij (het, hun, iets) is een q uit het rijtje lhbtiq+ en heeft een relatie met Jennah (Afiba), een ‘l uit Krommenie’. Gendernormen en havermelk, daar gaat het nu om.

De studenten en het personage van Simone Kleinsma zorgen in eerste instantie een heerlijke botsing van karakters. Madeleine Coutard is zowel hard, cynisch als humoristisch. De studenten maken zich druk om een term als showbizz-dwergen, wat nu toch echt ‘kleine mensen die acteren’ moet zijn. Ze staan eerst niet eens te juichen om wonen in een grachtenpand. Zo’n pand is tenslotte gebouwd ‘door de slavendrijvers uit de 17de eeuw’. Zij spelen als theaterstudenten ook geen voorstelling, maar een preview performance. Kleinsma’s personage daarop: „Mag ik een overdosis?” De twee botsende generaties komen op een mooie manier toch ook enigszins samen. Hoe en in hoeverre, verklappen we hier natuurlijk niet.

Topduo in De Hospita

Al die botsingen pakken bijzonder goed uit. Met dank aan scriptschrijver Dick van den Heuvel natuurlijk. Met dank ook aan de jongere personages. Lottie Hellingman en Desi van Doeveren zijn beiden uitstekend en de pas afgestudeerde Sara Afiba zal op de lijstjes van de Musical Awards-jury waarschijnlijk voorkomen bij de categorie talent van het jaar. Heerlijk, zo’n goede nieuwkomer. Leuk ook, en zeer geslaagd, dat zowel personages als thema’s van toen en van nu in één grachtenpand samenkomen.

Maar al helemáál dankzij de twee echte hoofdrolspelers. De ervaren Paul Groot (ook nog een rol als uitgever van een boek over Madelein Coutard) vormt samen met Simone Kleinsma in De Hospita een topduo. Het publiek verwacht misschien niet anders, maar doe het maar eens; en dat elke avond weer. Kleinsma mag natuurlijk ook nog schitteren als die ster van toen die nu in de vergetelheid is geraakt. Al vindt Coutard dat op het gebruiken van die term „de doodstraf moet staan”. Net voor de pauze van De Hospita mag zij als jaren 80-ster uithalen met Ik Red Me Wel. Dan hoort het publiek weer even dat we met Simone Kleinsma in werkelijkheid te maken hebben met één van de grootste musicaldiva’s (of de grootste) van ons land.

Beoordeling uit 5: 4,5

Noot: door de gekozen manier van verhaal en personages ‘jong/oud’ is De Hospita geschikt voor iedereen; een half punt extra omdat dit een totaal nieuwe Nederlandse en tegelijkertijd een geslaagde productie betreft.

Meer informatie over De Hospita vind je hier. De musical is tot begin april in heel Nederland te zien.

