Manuel (21) was top-schoonspringer, maar nu heeft hij al een goedlopend reclamebureau

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog aan het studeren is, droomt een ander als jongere al over een carrière als schoonspringer in de topsport. Of (én) een eigen bedrijf. Een kapotte knie hield de eerste droom tegen, maar Manuel Öztopçu (21) schopt het toch verder. Nu als mede-eigenaar van een prima lopend reclamebureau in Leusden. Manuel vertelt erover in Metro‘s wekelijkse rubriek Jong en Ondernemend.

Het ‘Jong en Ondernemend’-leven van Manuel begon al op de middelbare school. Hij had geen tijd voor een ‘normale bijbaan’, omdat hij naast school minstens dertien uur per week in het zwembad lag voor zijn hobby schoonspringen (met nog de nodige andere trainingen, fysiotherapie en lange reistijden daarbij). Hij sprong van de hoge duikplank op Europees clubniveau. Je zou kunnen denken: lekker gaan slapen de rest van je spaarzame tijd. Maar Manuel besloot in alle drukte om ook nog eens te leren programmeren en websites te bouwen. Dat mondde uiteindelijk uit in een andere wereld, als ondernemer in de reclame.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro wekelijks aan een andere ondernemer in Jong en Ondernemend.

Jong en Ondernemend: Manuel

Naam: Manuel Öztopçu

Leeftijd: 21 jaar

Woonplaats: Leusden („mijn hele leven, maar geboren in Amersfoort”)

Functie: mede-eigenaar Hey Harry Reclame (met Harold Jonker, werken met zes freelancers)

Studies: Vwo („plus de nodige cursussen en bijscholing”).

Jong en Ondernemend door vader met een idee

Wat voor Manuel was je op de middelbare school, als tiener die niet zoveel tijd had?

Manuel Öztopçu: „Een leerling en een schoonspringer, daarmee begon ik toen ik 7 was en werd wat serieuzer op mijn 14de. Ik had dus minder tijd voor heel veel dingen, zoals sociale activiteiten en een bijbaantje.”

Welk kind denkt: ‘Ik ga op schoonspringen’?

„Die vraag snap ik, haha. Mijn moeder deed aan synchroonzwemmen, op een nog veel hoger niveau dan ik ooit heb gesport. Ik ging vaak mee naar het zwembad en zag een keer het torenbad waar allemaal gasten van een 10-meterplank aan het duiken waren. Dat vond ik zó vet. Ik zat op dat moment op voetbal, maar was daar toen snel op uitgekeken.”

Eerst booming e-comerce

De ‘topsport-leerling’ dacht ook: ik moet er nog iets bij gaan doen?

„In het begin niet hoor, ik vond het eerst druk genoeg en had ook best moeite met het vwo. Daarnaast hield ik ook, nog steeds trouwens, van de nodige feestjes. Maar op een gegeven moment wil je op vakantie met je vrienden en kom je erachter dat dat toch wat centjes kost. Dat geld moet ergens vandaan komen. In die tijd waren e-commerce en webshops super booming. Iedereen zei dat je dan makkelijk en snel geld kon verdienen, dus dat ging ik doen. Het viel vies tegen. Ik vond het onzinverhalen, want het was hard werken en je verdient er meestal helemaal niet zoveel aan.”

Nu heb je een eigen bedrijf, Hey Harry Reclame. Wat zit daar tussenin?

„Ik kwam erachter dat ik websites bouwen wél heel erg leuk vond. Viavia kreeg ik ook snel mijn eerste opdrachtjes en corona kwam in ons leven. Niet leuk en dat had voor iedereen nadelen natuurlijk, maar voor mij was dat eigenlijk wel fijn. Alles ging opeens online. Ik kreeg door dat ik van mijn hobbyprojectje, zo zag ik dat toen nog, mijn werk kon gaan maken.”

E-commerce was hard werken en je verdient er meestal helemaal niet zoveel aan.

„Na mijn vwo-examen heb ik een tussenjaar genomen en heb mijn zolderkamer verlaten voor een klein kantoortje in Leusden. Het werd professioneler, het liep lekker en een wat groter kantoor volgde al snel. Daar onmoette ik mijn huidige compagnon Harold, een videograaf. Harold is twee jaar ouder en we konden het goed vinden en waren beiden ambitieus.”

Met pijn in het hart geen topsport meer

„Iets samen gaan doen leek al snel een goed idee. Eerst iets voor de gezelligheid, maar dat werd meer. Vorig jaar oktober besloten we echt samen te gaan en is het idee van Hey Harry begonnen in een nieuw kantoor, waarin we nu zitten. De topsport was inmiddels met pijn in het hart verdwenen, al ben ik nu nog schoonspringtrainer, coach en jurylid. Door corona gingen de zwembaden dicht en daarna liep ik een hele vervelende knieblessure op. In scheurde mijn meniscus bij het voorbereiden op het droge.”

Als je op een verjaardag moet uitleggen wat jullie bedrijf doet, wat vertel je dan?

„Hey Harry Reclame is een reclamebureau met zes hele creatieve freelancers en we maken reclame in de breedste zin van het woord. Zo maken we websites, video’s, teksten en doen voor veel bedrijven ook de social media. Ook voor complete bedrijfsfilms en campagnes kun je bij ons terecht.”

Jong en Ondernemend met een goeie naam

Goeie naam, dat Hey Harry. Hoe kwamen jullie erop?

„Ik ben blij dat je hem leuk vindt. Mijn compagnon heet dus Harold. Altijd als jij het kantoor binnenkwam riep ik ‘heeey Harry’. Hey Harry is eigenlijk een verschrikkelijke naam, haha, maar het blijft bij iedereen hangen. In onze branche is herkenbaarheid belangrijk, dus hebben we daar voor gekozen. Onze freelancers noemen we ook handige Harry’s.”

Waar komt jouw ondernemersbloed vandaan?

„Het ondernemersbloed zit eigenlijk wel in de hele familie. Mijn opa en oma waren ondernemers en mijn beide ouders ook, heel veel mensen om me heen waren aan het ondernemen. Je zou kunnen zeggen dat het me met de paplepel is ingegoten. Mijn ouders werken samen in hun bedrijf facilitaire en taalopleidingen, ze hadden het thuis altijd wel over het werk. Daar word je op een gegeven moment als kind wel zat van hoor, maar je krijgt ook mee hoe leuk het kan zijn en wat voor vrijheid het biedt. Als ik als tiener naar trainingen moest, kon mijn moeder me bijvoorbeeld ook altijd nog brengen. Dan ging ze vanuit het zwembad even verder werken of pakte een zaterdagje extra. Je kunt je leven als ondernemer, naast hard werken natuurlijk, inrichten zoals je wilt.”



Heb je dingen gemist door je topsport- en ondernemersleven?

„Je moet absoluut soms dingen inleveren. Als je vrijdagavond een leuk feestje heb en zaterdagochtend training, dan kun je niet tot het gaatje gaan. Ik heb er wel altijd voor gekozen om het allemaal te doen, soms tot irritatie van mijn ouders en vriendin aan toe. Die zeggen weleens dat ik even rustig aan moet doen en ontspannen. Maar ja, ik vind sociale dingen óók leuk. Er is meer in het leven dan alleen ondernemen en topsport, al werk ik misschien wat meer dan de gemiddelde Nederlander. Ik probeer echter allebei te doen. Een lekker biertje hoort erbij en sporten is nog altijd mijn uitlaadklep nummer één.”

Dingen anders aan moeten pakken

Hoe is je ondernemerspad tot nu toe verlopen vind je zelf?

„Ik zou zeggen dat het allemaal best goed gegaan is. Natuurlijk zijn er dingen waarvan je later zegt ‘shit, dat had ik niet moeten doen of anders aan moeten pakken’, maar dat hoort erbij. In het begin was ik wat onzeker over mijn eigen waarde. In die tijd heb ik dingen misschien te goedkoop verkocht. Nu denk ik ‘sukkel, je had er vier keer zoveel voor kunnen vragen’. Ook zei ik te gemakkelijk ‘ja’. Even dit nog extra doen, even dat nog aanpassen… dan deed ik het maar weer. Ik probeer flexibel te zijn hoor, dat natuurlijk nog steeds.”

Nu denk ik ‘sukkel, je had er vier keer zoveel voor kunnen vragen’.

Heb je veel steun en hulp gehad of heb je het allemaal zelf moeten uitzoeken?

„Ik kon en kan natuurlijk altijd bij mijn ondernemende ouders terecht. Als ik ergens mee zit of ik weet iets niet, dan kan het aan hun vragen. Zij hebben het allemaal wel een keer meegemaakt, of het nou om moeilijkheden bij een offertje of om vervelende klanten gaat. Verder heb ik veel steun aan mijn vriendin, die ik ontmoette bij het schoonspringen en zelf topsporter is. Zij begrijpt het om veel dingen op je bord te hebben en wat het is om heel hard te werken. Als ik een verjaardag van mijn schoonfamilie moet missen door het werk, is zij juist degene die zegt ‘ga die klus nou maar gewoon doen’. Zij is naast mijn ouders m’n rots in de branding.”

‘Er zit nog groei in’

Kun je goed van je business leven?

„Ja. Ik heb het goed naar m’n zin. Het verdient lekker, al ben ik geen miljonair. Dat is wel een ambitie natuurlijk. Er zit zeker ook nog groei in het bedrijf, dat vind ik heel erg fijn. We stijgen jaarlijks qua omzet met 80 procent.”



Wat is jouw levensmotto?

„Altijd iets doen waar je blij van wordt. Als je iets leuk vindt en je doet het met passie, dan kom je het verst.”

Jong en Ondernemend-slotvraag

Als je nu een middelbare scholier in Leusden tegenkomt, die misschien wil gaan ondernemen, wat zeg je dan?

„Gewoon doen, ga maar doen. Dat is het allerbeste, gewoon maar gaan proberen. Als je ergens hulp bij nodig hebt, vraag het me maar. Ik sta altijd open voor stagiairs, voor mensen die een huiswerkopdracht hebben of iemand die eens wil meekijken. Je bent altijd welkom. Als je maar durft en eigenwijs genoeg bent.”

