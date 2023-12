Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo verandert de Tweede Kamer dankzij de 68 nieuwkomers die vandaag plaatsnemen

Na de flinke verschuivingen die de Tweede Kamerverkiezingen teweeg hebben gebracht, worden vandaag 68 nieuwe leden geïnstalleerd in de Kamer. Dat betekent ook dat de opmaak van de mensen in die Kamer verandert. Welke verschuivingen zien we?

Veel van de nieuwkomers komen in de fractie van verkiezingswinnaar PVV. Ook NSC, dat in één klap met twintig zetels in de Kamer komt, levert veel nieuwe Kamerleden. Samen met dertien terugkerende Kamerleden en 69 blijvers leggen de nieuwelingen hun eed of belofte af.

Ook nieuwe Kamervoorzitter nodig

Gisteren was het tijd voor tachtig Kamerleden om afscheid te nemen. Van de 68 nieuwe mensen, hebben 13 al eens eerder in de Kamer gezeten. Zo waren VVD-leider Dilan Yeşilgöz en D66-voorman Rob Jetten Kamerlid voordat ze minister werden in het demissionaire kabinet.

Ook moet er een nieuwe voorzitter komen. Wie moet dat zijn, wat is het profiel van dat persoon? Daarover stemt de Tweede Kamer vandaag. Oud-voorzitter Vera Bergkamp stond niet meer op de kieslijst van haar partij, dus maakt zij geen deel uit van de nieuwe Tweede Kamer. De Kamer zoekt een voorzitter met „gedegen parlementaire ervaring”, „inzicht in de staatsrechtelijke verhoudingen” en „gebleken kennis van en respect voor” de regels die de Kamer zelf heeft vastgesteld.

Een voorzitter moet debatten bijvoorbeeld scherp kunnen voorzitten, en goed kunnen samenwerken. Op haar voorzittersstoel kreeg Bergkamp juist kritiek. Mogelijk is PVV’er Martin Bosma een kanshebber, nu zijn partij de grootste is geworden. Wanneer een nieuwe voorzitter wordt gekozen, is nog niet bekend.

Zo verandert de Tweede Kamer

Een deel van de mensen die vandaag geïnstalleerd wordt in de Tweede Kamer, heeft daar dus nog nooit gezeten. 88 van de 150 Kamerzetels zijn voor mannen, 61 voor vrouwen. Voor het eerst komt er een non-binair persoon de Tweede Kamer in, blijkt uit gegevens van de Kiesraad.

De meeste Kamerleden zijn geboren in de jaren zeventig, namelijk 51. Wel neemt een nieuwe lichting politici steeds vaker plaats in de Kamer. Zo zijn achttien Kamerleden geboren in de jaren negentig, na de verkiezingen van 2017 was dit er slechts één. Mensen uit de jaren vijftig en zestig beginnen plaats te maken voor de generatie die is geboren in de jaren negentig.

Meeste nieuwe Kamerleden uit Noord- en Zuid-Holland

Bijna de helft van de nieuw verkozen Tweede Kamerleden woont in Noord- en Zuid-Holland (47 procent). Deze twee provincies zijn daarmee oververtegenwoordigd, want ongeveer 38 procent van de Nederlandse bevolking woont in deze regio’s. Noord-Brabant (15 procent van de Kamerleden woont hier) en Gelderland (7 procent), qua inwoners de derde en vierde provincie van het land, zijn juist ondervertegenwoordigd.

De nieuwe Tweede Kamer telt minder mensen met een migratieachtergrond, concludeerde het Parlementair Documentatie Centrum. Volgens de organisatie hebben twaalf personen in de nieuwe Tweede Kamer een migratieachtergrond, wat neerkomt op 9 procent. In 2021 waren dat er nog 21 (14 procent).

