Jetten: akkoord Dubai belangrijk moment, 1,5 graden nog in zicht

Het akkoord op de klimaattop in Dubai is volgens demissionair klimaatminister Rob Jetten een „belangrijk moment”, schrijft hij op X. „Voor het eerst spreekt de wereld uit weg te bewegen van fossiele brandstoffen, is er een fonds voor klimaatschade en hebben we stappen gezet op adaptatie.”

Jetten had graag een ambitieuzer akkoord gezien, maar de gemiddelde temperatuurstijging blijft volgens hem hiermee beperkt tot 1,5 graden.

ANP

