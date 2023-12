Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doe je dit tijdens het eten, dan kom je waarschijnlijk onbewust aan

Veel mensen zullen het herkennen, vooral als je alleen woont: eten doe je bij een scherm. Of je nou voor de tv plaatsneemt of gedachteloos door social media scrolt tijdens de lunch, veel mensen zijn tijdens het eten niet alleen bezig met eten (of hun tafelpartner).

Zelfs tijdens het eten zijn tablets, telefoons en soms nog de goede oude televisie, schermen waar de aandacht naartoe gaat.

Dat blijkt uit onderzoek van HelloFresh. Want maar liefst 30 procent van de Nederlanders geeft aan dagelijks een scherm te gebruiken tijdens het eten en dat is best even schrikken.

Scherm tijdens eten slecht voor de gezondheid

Want niet alleen verleg je je aandacht van het eten naar een scherm en krijg je nóg meer prikkels binnen, het is ook slecht voor je gezondheid, deelt Julie Lootens, diëtiste bij HelloFresh.

Onnodige afleiding

Het lijkt misschien ontspannen om met één oog naar een scherm te loeren terwijl je gedachteloos jouw maaltijd naar binnen lepelt, maar dat is het juist niet.

Scrollen op je telefoon zorgt ervoor dat je niet bewust eet, deelt Lootens: „Omdat je afgeleid bent en dus niet bewust eet, negeer je de signalen die je maag naar je hersenen stuurt. Je hebt gegeten, maar je lichaam heeft dit niet goed door. Zo bestaat er een kans dat je op een later moment gaat snacken of opnieuw zin krijgt in eten.”

Gewichtstoename

Je kunt je voorstellen dat deze onstilbare honger, veroorzaakt door afleiding, zelfs kan zorgen voor gewichtstoename. Iets waar de meeste mensen niet op zitten te wachten.

„Als je dagelijks naar een scherm kijkt tijdens het eten, kom je onbewust aan en dit wordt hoofdhonger genoemd”, zegt Lootens hierover. „Steeds als je een scherm ziet, ontvangen je hersenen een signaal, dat denkt te gaan eten. Zelfs als je geen trek hebt, wil je eten.”

Ook eet je minder bewust als je afgeleid bent. Als je aandacht bij je scherm is, kauw je minder goed, waardoor je grotere stukken binnenkrijgt en je het voedsel minder goed verteert.

Bewuster omgaan met schermtijd tijdens het eten

Kortom: het kijken naar een scherm tijdens het eten wordt bij sommige mensen met de paplepel ingegoten, maar het is beter om af te leren. Eens in de zoveel tijd een pizzanight voor de tv is heus geen ramp, alleen moet het geen dagelijkse kost worden.

Eten is daarbij een moment van verbinding. Juíst aan tafel kom je tot goede gesprekken en heb je een moment om samen de dag te evalueren. Leg je telefoon dus weg als je gaat eten en creëer ruimte voor echte gesprekken.

