Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bestaat Nessie nu wel of niet? Grootste zoektocht in 50 jaar naar Monster van Loch Ness

De grootste jacht sinds een halve eeuw naar het Monster van Loch Ness is vandaag van start gegaan, zo meldt HNL. In een meer in de Schotse Hooglanden zou een mysterieus dier leven. Onder de koosnaam ‘Nessie’ werd het monster wereldberoemd.

Maar of Nessie nu wel óf niet bestaat is tot op heden nog nooit bewezen.

Monster van Loch Ness

Loch Ness is met zijn 36 kilometer lengte en 240 meter diepte het grootste zoetwatermeer van heel het Verenigd Koninkrijk. Duizenden mensen zouden het cryptozoölogische dier (een dier dat zulke spectaculaire eigenschappen bezit dat het bestaan onwaarschijnlijk is, red.) ooit hebben gezien en de verhalen over Nessie zijn al eeuwen oud. Vanaf de twintigste eeuw zijn er wel meer waarnemingen, maar ondanks vele onderzoeken heeft niemand ooit het bestaan van het Monster van Loch Ness kunnen bewijzen.

Er zijn allerlei theorieën die verklaringen proberen te geven voor het Monster van Loch Ness. Zo kunnen het simpelweg andere dieren zijn geweest. Of levenloze voorwerpen, zoals een boomstam in 1933 die mensen aanzagen als de nek van een dier.

Ook kan het water van het Schotse meer in bepaalde weersomstandigheden donkere plekken vertonen, bleek uit een onderzoek van Waldemar H. Lehn in 1979. Hierdoor kan het soms kan lijken of er meer leeft in het water dan eigenlijk zo is. Zo beschreef hij in zijn onderzoek bijvoorbeeld enkele rotsen die door deze donkere plekken op een hals en kop leken.

Kleine kans

De wetenschap schat de kans klein in dat Nessie echt bestaat. Toch zijn het Loch Ness Centre in Drumnadrochit en een team van vrijwilligers vandaag gestart met een nieuwe expeditie. De laatste keer dat het meer grondig werd afgezocht naar het mysterieuze wezen was in ruim 50 jaar geleden, in 1972.

Voor de nieuwe zoektocht wordt alles uit de kast getrokken, zo schrijft de Belgische krant. Van drones met thermische scanners en infrarood onderwatercamera’s tot een speciale onderwatermicrofoon. „We kunnen niet wachten om te zien wat we vinden”, vertelt Alan McKenna, van Loch Ness Exploration, tegen de BBC.