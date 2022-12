Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ultieme uitbuik- of uitbrak-tv: Rail Away rijdt vandaag door eigen land

Heb je aan het einde van deze tweede kerstdag net een halve kalkoen naar binnen gewerkt? Of het beste vega-diner ooit vermalen? Dan is het uitbuiken geblazen. Een perfecte tv-tip daarbij is vanavond Rail Away. Gewoon lekker een treintochtje kijken. Niets meer, niets minder.

Metro deed vrijdagmiddag alvast of het uitbuiken geblazen was, door de eerste aflevering van Rail Away vooruit te kijken voor Blik op de Buis. In deze rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe of opvallende programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten. Rail Away-fans zullen wel denken: nieuw?? Dit treinprogramma van de EO bestaat namelijk al sinds… januari 1996 (!). Echter, opvallend is het wel. We zien vanavond namelijk een zeldzaamheidje voor dit rustgevende half uurtje: een treinrit door Nederland.

Rail Away vanuit de hele wereld

Rail Away komt normaal gesproken namelijk vanaf bijzondere spoorlijnen van over de hele wereld. Altijd is de treinrit de leidraad, maar je krijgt gelijk iets mee over het landschap en de historie en cultuur van de dorpen of steden langs de route. En dat alles met de kalme stem van Bob van der Houven, die er als voice-over ook al een kwart eeuw bij is.

Vandaag dus even geen Canada, Zwitserland, Griekenland of waar dan ook. Nee, we stappen in in Zutphen en bereiken met Winterswijk de eindbestemming. Dat gebeurt in een klein treintje. Geen Nederlands vervoermiddel, maar eentje van Arriva (dat in handen is van Deutsche Bahn).

🚝 Rail Away in het buitenland Rail Away is zo Nederlands als tulpen en Goudse kaas, maar in de loop der jaren ontstond er grote belangstelling voor het programma vanuit het buitenland. Rail Away werd onder meer aan de Verenigde Staten, Italië, Spanje, Hong Kong, Japan, Turkije, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Frankrijk verkocht. Helaas voor voice-over Bob van der Houven: zijn teksten werden meestal door buitenlandse collega’s opnieuw ingesproken.

Van Zutphen naar Winterswijk dus, via Vorden en Ruurlo. Wie kent het niet? Maar dat maakt Rail Away nou net zo leuk. De Metro-verslaggever weet van Zutphen sinds enige tijd ook alleen maar dat zangeres en actrice Sterre Koning er woont.

Rail Away perfecte uitbrak-tv

Rail Away is zo rustgevend (of langzaam zo je wilt), dat het zowel door ouderen als door jongeren wordt gekeken. Studenten die nog zo van plan waren om in de collegebanken plaats te nemen, maar toch weer te lang in de gezelligheid bleven hangen – nee, dit is geen veroordeling – taggen elkaar de volgende morgen. ‘Brak? Kijk Rail Away even terug. Prima uitbrak-televisie!’ En daarmee is het gelijk ook de perfecte uitbuik-tv vanavond, als je je twee kerstdagen lang tonnetje rond hebt gegeten.

Echter, je wordt van het programma nog wat wijzer ook. Deze Rail Away werd opgenomen in februari 2021, toen Nederland en dus ook de Achterhoek onder een sneeuwdeken lag. We zien dus ook dat onderweg wissels ijsvrij gemaakt worden met branders en blazers. In ons land is bij vorst- en sneeuwtaferelen altijd het hek van de dam (‘Brul, brul, huil, in andere landen rijden treinen altijd! Ook al ligt er drie meter sneeuw en vriest het -25 graden!’) We leren in de aflevering van vandaag dat er in de Alpenlanden miljarden worden uitgetrokken voor een sneeuwvrij spoor. En dat Nederland er voor kiest om dat geld voor andere dingen te gebruiken. Hier sneeuwt het tenslotte maar een paar dagen per jaar. Dus waarom daar miljarden tegenaan smijten? Best een logische verklaring eigenlijk.

Liggen, kijken, relaxen

Rail Away bekijk je vanuit verschillende standpunten. In de omringende dorpen met een gewone camera. Vanuit zowel het passagiers- (lekker mijmeren en dom uit het raam staren) als het machinistenperspectief. En ook via een drone vanuit de lucht. Zo zien we kinderen op een sleetje achter een tractor voorgetrokken worden, hoe leuk. Ook kun je schaatsende Achterhoekers spotten. Net als een bankje bij een kerk in Vorden. Daarop staat de tekst ‘Praten, uitrusten, slapen, liggen, kijken, relaxen’. Kijk, zo is Rail Away nou net. Behalve dat praten natuurlijk. Dat doe we niet als we uitbuiken op de bank of peinzend door het treinraam staren.

Nog meer je kennis bijspijkeren, als je meer wilt dan uitbrakken of uitbuiken? Vraag je dan af waarom er tussen Zutphen en Winterswijk maar één spoor ligt. Ook daarop heeft Rail Away (natuurlijk) een antwoord. Geniet je van de uitzending? Je gaat met liefst tien afleveringen de komende tijd het nieuwe jaar in. De overige negen spelen zich buiten Nederland af. Duimpje omhoog verder voor een primeurtje: dit nieuwe seizoen kent voor het eerst is er een volledig CO2-vrije reis. Deze is gemaakt voor twee afleveringen in Noorwegen.

‘Slow tv voor iedereen die droomt van een witte Kerst’ (hebben we natuurlijk weer niet), noemt de EO de Rail Away van vandaag. Die benaming is wel de spijker op z’n kop.

Aantal blikken uit 5: 4 (gekeken met een uitbuik- dan wel uitbrak-blik).

Rail Away is tien avonden bij de EO op NPO 2 te zien: vandaag tot en met vrijdag om 19.50 uur; zondag 1 januari tot en met donderdag 5 januari om 19.55 uur. Terugkijken kan ook, via NPOstart.