Reisadvies Parijs aangepast om terreurdreiging: ‘Mogelijk nieuwe gewelddadige aanvallen’

Het reisadvies voor de Franse hoofdstad Parijs is aangescherpt vanwege mogelijk gewelddadige aanvallen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag. De kleurcode is gegaan van groen naar geel.

Het ministerie adviseert Nederlanders om goed voorbereid op reis te gaan. „Houd in heel Frankrijk, en vooral in Parijs, rekening met mogelijke nieuwe gewelddadige aanvallen.”

Het ministerie heeft de kleurcode aangepast na de mesaanval van vorige week. Op 2 december werd een Duitse toerist doodgestoken en raakten twee anderen gewond bij de Eiffeltoren. Een 26-jarige man is daarvoor opgepakt. Hij zou trouw hebben gezworen aan Islamitische Staat (IS). De man is een bekende van de politie en werd eerder veroordeeld voor het beramen van een aanslag.

