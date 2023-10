Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit verdient Marco Schuitmaker met 14 optredens in één weekend

Marco Schuitmaker is dankzij zijn hit Engelbewaarder volgeboekt wanneer hij dat wil. Het komt voor dat hij veertien optredens in een weekend stopt. Logisch dat we willen weten hoeveel hij daarmee verdient.

Dat Schuitmaker druk is, merkte Metro zelf ook. Wij hadden een interview met de zanger staan, maar het management van Schuitmaker moest afzeggen. „In verband met veertien optredens in het betreffende weekend en een vertraagd vliegtuig.” Dat laatste ging overigens over donderdag tot en met zondag.

Veertien optredens in één weekend, dat lijkt ons wel lekker cashen. We zochten uit wat hij met veertien keer Engelbewaarder verdient.

Dit verdient Marco Schuitmaker per optreden

Wil je Marco Schuitmaker boeken, dan moet je aankloppen bij Benz Agency. Dit artiestenbureau is transparant over boekingskosten. Exclusief btw en BUMA betaal je 3995 euro voor een optreden van een half uur.

De Engelbewaarder-zanger kom je tegen op bedrijfsfeesten, tentfeesten en kermissen, maar ook op evenementen zoals het Mega Piraten Festijn. Er zal vast wel wat verschil in gage zitten per evenement, maar we rekenen het volgepropte weekend uit met het bedrag dat Benz Agency communiceert.

Veertien keer Engelbewaarder in één weekend

Nog een disclaimer: Marco Schuitmaker moet uiteraard ook geld afstaan aan zijn boekingsbureau en eventuele andere personeelsleden. Maar hij genereert het natuurlijk hoogstpersoonlijk.

Gaan we uit van veertien keer Engelbewaarder in één weekend voor een fee van 3.995 euro per optreden, dan genereert Marco Schuitmaker in een volgepropt weekend 55.930 euro.

