Matthijs van Nieuwkerk gaat programma’s maken voor RTL en Videoland

Matthijs van Nieuwkerk gaat programma’s maken voor RTL en Videoland. De presentator is vanaf het voorjaar van 2024 te zien met een wekelijks, actueel programma vol muziek op de zondagavond bij RTL 4. Daarnaast wordt gesproken over andere, nieuw te ontwikkelen programma’s voor RTL en Videoland.

Het AD bracht het nieuws van de overstap donderdagavond al op basis van bronnen. Het gaat om een contract van vier jaar. Van Nieuwkerk raakte vorig jaar in opspraak nadat de Volkskrant een onderzoek had gepubliceerd naar de werkcultuur achter de schermen bij ‘zijn’ programma De Wereld Draait Door. De krant sprak tientallen medewerkers, die spraken van onder meer „extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen”.

De presentator stopte in november vorig jaar bij BNNVARA. De commissie-Van Rijn (Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen, OGCO) doet, mede naar aanleiding van de publicaties in de Volkskrant, al een jaar onderzoek naar de werkcultuur bij de NPO. Ook het gedrag van Van Nieuwkerk bij DWDD wordt meegenomen in dat onderzoek. De commissie heeft niet de werkcultuur bij de commerciële zenders onderzocht.

Resultaten

De resultaten van dat onderzoek worden naar verwachting eind januari gepresenteerd. De NPO heeft al gezegd dat zij pas na het onderzoek wilde nadenken over een eventuele terugkeer van de presentator op televisie.

RTL beklemtoont dat „Van Nieuwkerk zijn volledige medewerking heeft verleend” aan de commissie. „Matthijs heeft een periode van reflectie achter de rug en zich daarover open en eerlijk uitgesproken in NRC”, stelt RTL-baas Peter van der Vorst. „Nu ook de betrokkenen zijn gehoord en het onderzoek van de OGCO zo goed als klaar is, vinden wij dat Matthijs in het nieuwe jaar kan terugkeren op televisie. Omdat de open en goede gesprekken met hem reeds hebben geleid tot een overeenkomst, en de presentatie van het onderzoek onlangs weer is uitgesteld, willen we niet langer wachten met het bekendmaken ervan.”

