Een verrassende finalist in Maestro: kijkers zagen dit niet aankomen

Zeven bekende Nederlanders krijgen in het programma Maestro een spoedcursus tot dirigent. Lang oefenen zit er niet in: de deelnemers krijgen slechts een paar uur van tevoren te horen welke muziek ze mogen dirigeren voor een professioneel orkest. En dat gaat de een natuurlijk beter af dan de ander.

Actrice Simone Kleinsma, columnist Henk Spaan, presentator Bram Krikke, actrice en cabaretier Plien van Bennekom, presentator Pieter Jan Hagens, presentatrice Eva Cleven en rapper Rosario Mussendijk (Sor) mochten het spits afbijten.

Sor: glim en bling-imago, maar een bescheiden en lieve jongen

Van de zeven bleven er nog drie over: Simone Kleinsma, Plien van Bennekom en Sor. Maar liefst 1,84 miljoen mensen zagen gisteren de halve finale op NPO1, waar Sor met zijn uitvoering van Der fliegende Holländer van Wagner een grote voorsprong behaalde op de andere twee kandidaten. De hoge puntentelling leverde hem een plek op in de finale. Een onverwachte finalist, vinden velen. Toch gunnen veel mensen hem de plek in de finale.

De rapper mag dan wel een „glim en bling-imago” hebben, toch noemt iemand hem op Twitter een „bescheiden en lieve jongen”. Een andere kijker laat weten dat de rapper haar ‘ontroerd heeft, met tranen in de ogen door het dirigeren van Requiem van Mozart’. „Prachtig gedaan man.

Ook de jury is onder de indruk van de performance van Sor. Zo bedankt Dominic Seldis, de aanvoerder van de contrabassen in het Koninklijk Concertgebouworkest, de rapper voor zijn leiderschap. „Ik kan je alleen maar bedanken voor deze prachtige muzikale ervaring. Bedankt”, aldus het jurylid.



De keuze voor de tweede finalist lag niet bij de jury, maar bij het orkest. Zij kozen ervoor om Simone Kleinsma terug te zien in de finale van Maestro. De twee kandidaten zagen dat duidelijk niet aankomen, net als de kijkers van het programma.



Simone Kleinsma naar de finale. Die zag ik niet aankomen. Ik had het Plien zeer gegund. #maestro pic.twitter.com/dCVws225lw — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉+💉 (@marcelbar8) January 9, 2022

„Ik ben het weer niet eens met de keuze van het orkest”, laat een kijker via Twitter weten. „Ik vond Eva Cleven al beter dan Simone Kleinsma en nu laat men Plien ook vallen, die bij veel vlagen zelfs geniaal was. Simone is middelmatiger. Plien had de kans echt geniaal te dirigeren. Simone helaas niet.”

Finalisten Maestro

Daar sluiten veel kijkers zich bij aan. „Wat stom! Plien was de afgelopen weken veel beter!”, klinkt het op Twitter. „Ik ben wat allergisch voor de zielige blik van Simone Kleinsma tijdens het wachten op de uitslag. Plien had een erg moeilijk stuk, ik blijf haar beter vinden.”

Volgende week wordt de winnaar van Maestro bekend gemaakt tijdens de live finale. Dat is een bijzondere uitzending: kijkers mogen dan namelijk mee beslissen wie de gouden baton mee naar huis mag nemen.