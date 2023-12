Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spijt van je stem? Een derde van de VVD-kiezers heeft dat nu

Het kan snel gaan: stemden twee weken geleden nog zo’n 1,5 miljoen Nederlanders op de VVD tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, nu heeft een derde van de kiezers al spijt van die stem. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel.

Volgens RTL Nieuws heeft dat vooral te maken met de keuze van Dilan Yesilgöz om niet in een kabinet te stappen met de PVV. De achterban van de partij oordeelt hard over haar snelle beslissing. 74 procent staat niet achter het besluit om de partij van Geert WIlders te negeren.

Voor veel kiezers is dat dan ook een reden om achteraf spijt te hebben van de beslissing om op de VVD te stemmen, aldus het onderzoek. Zo’n 35 procent heeft dat nu.

Kiezers verbaasd over houding andere partijen richting PVV

De formatie van een nieuw kabinet loopt allesbehalve soepel. Was er eerst al de ophef rond formateur Gom van Strien, daarna zeiden NSC-leider Pieter Omtzigt en VVD-leider Dilan Yesilgöz dat ze niet in een kabinet willen met de PVV, de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen met 37 zetels. Dat maakt het formeren alleen nog maar lastiger, want de steun van de VVD en NSC is nodig om tot een (rechtse) meerderheid te komen.

RTL-opiniepeiler Gijs Rademaker zegt dat kiezers verbaasd zijn over de houding van Yesilgöz én Omtzigt. Uit zijn peiling blijkt dat 84 procent van alle kiezers vindt dat ze in ieder geval inhoudelijke gesprekken zouden moeten voeren voordat ze zo’n beslissing nemen. Bij VVD- en NSC-kiezers liggen die percentages zelfs nog hoger, voegt de opiniepeiler toe.

Veel VVD-stemmers met spijt: Yesilgöz heeft ‘heel wat te repareren’

De meeste boze reacties komen vanuit VVD-hoek. Daar is heel weinig begrip om niet met de PVV in een kabinet te stappen. Driekwart vindt dat Yesilgöz te snel heeft uitgesproken de PVV uit te sluiten. „Dat is dus het overgrote deel van haar eigen kiezers. Zij zagen in één klap de hoop op een rechts kabinet vervliegen”, zegt Gijs Rademaker.

„Zelfs na alles wat Yesilgöz de afgelopen week overal heeft uitgelegd, blijft een rechts kabinet met VVD, NSC, BBB én PVV de favoriete optie voor die achterban. Ze vinden dit heel moeilijk te verteren.”

Waar bij andere partijen 3 tot 4 procent spijt heeft van zijn of haar stem, is dat bij de VVD 35 procent. Zo’n 72 procent van de eigen achterban heeft nog vertrouwen in haar als VVD-leider. En dat is laag voor een partijleider. „Een maand geleden had 86 procent nog vertrouwen in Yesilgöz. Ze heeft heel wat te repareren.”

Overigens zijn ook NSC-kiezers niet blij met de beslissing van hun partijleider. Ze vinden dat Pieter Omtzigt moet praten met Geert Wilders. De helft keurt het af dat Omtzigt de PVV uitsluit. 10 procent van de NSC-kiezers heeft nu spijt van zijn stem.

Reacties