Kijkers liggen in een deuk om ‘kerstdiner’ in laatste aflevering van Even Tot Hier

De kerstdagen staan weer voor de deur en dat betekent voor veel mensen dineren bij familie. Klinkt gezellig, maar dat kan ook heel anders verlopen. Voor je het weet ontstaat er wéér een politieke discussie aan tafel en slaat de sfeer om, zo demonstreerden de mannen van Even Tot Hier gisterenavond treffend tijdens hun eigen ‘kerstdiner’.

Zo’n kerstdiner met familie is voor sommigen een heus mijnenveld en daar speelden Jeroen Woe en Niels van der Laan tijdens de laatste aflevering van het tiende seizoen van Even Tot Hier op in. Want het afgelopen jaar kwamen er behoorlijk wat onderwerpen voorbij waar je een felle discussie over kan voeren, zo bleek tijdens het ‘kerstdiner’ van Woe en Van der Laan.

Vegetarisch eten? Woke! Politiek? Heb het er maar niet over. „Al die thema’s die dit jaar gevoelig liggen… Heel erg veel sterkte met kerst allemaal dit jaar”, aldus Woe en Van der Laan.

Want dat de sfeer aan tafel snel om kan slaan, weten ze ook bij Even Tot Hier. Tijdens het kerstdiner, waar ook cabaretiers Yentl Schieman en Christine de Boer aanschoven, kwamen alle mogelijke ergernissen in rap tempo voorbij op de muziek van Stop The Cavalry.

Bliksemsnelle escalatie

„Wat had ik nou gezegd, blijf bij oma weg, er is weer een coronapiek. Niet zo moeilijk doen, geef oma een zoen, t’is niet meer dan een milde griep. Totdat jij het heb. Ach t’is allemaal nep. Effe ander onderwerp!”, klinkt het. En zo razen er nog vele andere onderwerpen voorbij. „Wat hebben we het fijn met Kerstmis!”, zingen Woe en Van der Laan in koor.

Kijkers die zich misschien al aan het voorbereiden zijn op ruzie tijdens het kerstdiner kunnen dan ook smakelijk lachen om de bliksemsnelle escalatie tijdens het Even Tot Hier-diner. „Lange leve Even Tot Hier en de treffende verbeelding van het aanstaande kerstdiner”, schrijft een kijker op X. „Briljant”, prijst een ander de opvoering. „Even Tot Hier met alle mogelijke verwikkelingen tijdens het kerstdiner in een paar minuten.”



Even Tot Hier krijgt elfde seizoen

Maar enthousiaste kijkers moeten voorlopig afscheid nemen van het programma. Het tiende seizoen kwam met de aflevering van gisterenavond tot een einde. Maar volgend jaar komt er een elfde seizoen en het is ook al bekend vanaf wanneer Even Tot Hier weer op de buis is. „Wij zijn er weer als we zo halverwege de grondwet zijn, op 6 april”, grapten Woe en Van der Laan een het eind van de aflevering.

De hele aflevering van Even Tot Hier kijk je hier terug.

