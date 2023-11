Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers lyrisch over terugkeer Even Tot Hier: ‘Satire op z’n best!’

Van Pieter Omtzigt tot Dries Roelvink , je kunt je beter afvragen wie de mannen van Even Tot Hier gisteravond niet op de hak namen. De opening van het tiende seizoen is wat kijkers betreft in ieder geval een knaller van een aflevering.

In de eerste aflevering van het tiende seizoen van Even Tot Hier krijgt Pieter Omtzigt er direct van langs. Jeroen Woe en Niels van der Laan hebben het vooral gemunt op zijn besluiteloosheid. Wil hij premier worden als zijn partij de grootste wordt of toch liever niet? Een duidelijk antwoord op die vraag heeft Omtzigt nog altijd niet gegeven, ook al staat hij bovenaan in de peilingen. „Dit is niet de campagne van de zwevende kiezer, maar van de zwevende Pieter”, grapt Woe.

Maar nu is het hele land ‘verliefd’ op Pieter, stelt het komisch duo. Al kan zijn verkiezingsprogramma nog wel beter, denken Woe en Van der Laan. „Het stond ook in de krant. Zijn verkiezingsprogramma ademt CDA”, zegt Van der Laan. „Maar NCS (Nieuw Sociaal Contract) staat ook eigenlijk voor ’N Soort CDA”, valt Woe hem bij.

Veertig dagen bedenktijd

Toch is dat niet de partij waar Omtzigt het de laatste jaren het meest mee eens is, zo merken de mannen van Even Tot Hier op. Van der Laan: „Dat is dus de SGP. Hij wil net als die partij dat vrouwen zich wettelijk aan vijf dagen bedenktijd moeten houden voor een abortus.” Maar heel gek is dat niet, aldus Woe. „Voor Pieter is vijf dagen bedenktijd nog steeds de snelste beslissing die hij ooit heeft genomen. Hij heeft veertig dagen bedenktijd nodig om te bedenken welke sokken hij aandoet.”

En niet alleen namen Woe en Van der Laan BN’ers, politici en zelfs de redactie van RTL Nieuws op de hak, kijkers werden na maandan van afwezigheid ook weer getrakteerd op een aantal muzikale hoogstandjes. Zo kwam het duo met een parodie van A Brand New Day van The Wiz, om de onbekende leden van NSC te leren kennen.

Kijkers razend enthousiast over terugkeer Even Tot Hier

Op social media reageren kijkers razend enthousiast op de terugkeer van Even Tot Hier. „Even Tot Hier is terug, en hoe! Het spatte weer van het scherm. Binnen vijf minuten Omtzigt uitgekleed, satire op z’n best!”, schrijft een kijker op X.



#eventothier Ook in de ochtend een waar genoegen, waar halen ze de grappen, woordspelingen vandaan? 🔥 Het beste satirisch programma. Gelukkig zijn ze er weer 😍. — Karin van der Beek (@Pamuka88) November 12, 2023

„Terwijl politie behoorlijk voorzichtig zijn om Pieter Omtzigt hard aan te vallen in deze campagne, legt Even Tot Hier zijn zwakke eigenschappen binnen de kortste keren genadeloos bloot. Wat ben ik blij dat dit programma terug is op de buis”, laat en ander weten.



Node gemist! Wat een top uitzending. Goed om zaken even in perspectief te zetten #eventothier pic.twitter.com/glTVqifxX3 — Niek Hermsen (@niekhermsen) November 11, 2023

De hele aflevering van Even Tot Hier kijk je hier terug.

