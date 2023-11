Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Delen familieleden onbeleefde opmerkingen uit tijdens het kerstdiner? Dit kun je er het beste tegen doen

De feestdagen komen eraan en wellicht schuif je met familie aan tafel voor een diner. Dat kan hartstikke gezellig zijn, maar er kunnen ook spanningen ontstaan. Dus, wat doe je als een familielid een onbeleefde opmerking maakt?

Misschien gaan de opmerkingen over het eten, je gewicht, geld, relaties, carrière of kinderen. Wat het onderwerp ook is, experts geven tips over hoe er mee om te gaan.

Onbeleefde opmerkingen tijdens kerstdiner

„Voor veel mensen zijn de feestdagen niet per se de meest vreugdevolle tijd, vaak omdat we een conflict of ongepaste ondervraging verwachten”, zegt psycholoog Roseann Capanna-Hodge. „In plaats van stilletjes te blijven zitten of juist uit te halen, kun je beter grenzen stellen”, zegt de psycholoog tegen CNN.

Het kan helpen om je doelen voor de avond te bepalen. „Je kunt misschien niet iedereen met elkaar laten opschieten, maar je kunt wel tijd doorbrengen met je tante die je niet vaak ziet of spelen met je neefje.”

‘Jaren aan familieproblemen oplossen tijdens kerstdiner’

„Je kunt geen 30 jaar aan familieproblemen oplossen tijdens het kerstdiner”, aldus Capanna-Hodge. „Maar je kunt wel conflicten voorkomen door van tevoren een lijst met veilige onderwerpen te maken waar je op terug kunt vallen als het gesprek over een onderwerp gaat dat gevoelig zou kunnen liggen.”

„Probeer voorzichtig te zijn en gebruik ‘ik’-uitspraken, zoals: „Ik kan niet over dit onderwerp praten als we samen zijn, omdat ik me ongemakkelijk voel”. Op die manier klinkt je antwoord minder beschuldigend.”

Stel grenzen

Grenzen stellen lijkt misschien het begin van een ruzie, maar „het is gewoon een manier om te communiceren wat je behoeften zijn en waar je oké mee bent”, zegt grenzencoach Kami Orange.

En wees niet bang om er een beetje plezier aan te beleven. „Je kunt een pot maken waar mensen geld in moeten doen als de taboe-onderwerpen worden genoemd of maak een bingobord met je familie die je lachend kunt afvinken als iemand iets ongepast zegt.”

Reacties