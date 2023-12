Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Last van een food coma na het kerstdiner? Zo komt dat

Na een uitgebreid diner slaperig aan tafel hangen. Wie soms last heeft van een food coma, weet hoe je na die laatste hap moet vechten tegen de slaap. Maar hoe komt dat eigenlijk?

Kerstdiners kunnen reuze gezellig zijn. Heerlijk eten, met al je dierbaren aan tafel. Maar ze kunnen ook een bron van ergernis zijn als je uren met onprettig gezelschap zit opgescheept. Wat je tegen die vervelende opmerkingen van familieleden doet, hebben we eerder al voor je op een rij gezet.

Kalkoen de boosdoener?

Maar wat nou als het wel heel gezellig is, maar je plotseling wordt overvallen door slaap? Een wijdverbreid misverstand is dat een stofje in de kalkoen zorgt voor knikkebollende tafelgasten, zegt Steven Malin, universitair docent aan Rutgers University in New Jersey, tegen CNN. In kalkoen zit een het stofje tryptofaan, waaruit weer serotonine wordt aangemaakt.

Maar om de hoeveelheid serotonine aan te maken om in een food coma te belanden, moet zoveel kalkoen gegeten worden, dat de kans klein is dat het daar vandaan komt, zegt Malin.

Koolhydraat en de food coma

De kans is groter dat de slaperigheid ontstaat doordat we onszelf volproppen hebben met allerhande koolhydraatrijk voedsel, zegt Raj Dasgupta, universitair docent aan de University of Southern California. „Dat draagt ook bij aan de slaperigheid na het diner.”

Ook zou de food coma kunnen komen door een verandering in de bloedtoevoer van het hoofd naar het spijsverteringsstelsel. „Een groot kerstdiner zorgt voor een toename in de bloedtoevoer naar de de maag, om de maaltijd te verteren. Dat resulteert in een afname in de bloedtoevoer naar het brein, wat je vermoeider maakt”, legt Dasguta uit.

Slaapspecialist Kristen Knutsen houdt er een simpeler verklaring op na. „Als slaperig wordt na een groot diner, is de kans groot dat het te maken heeft met het slaaptekort de dagen voorafgaand aan het kerstdiner en dat je na het diner eindelijk kan ontspannen.”

Alcohol om ergernissen weg te spoelen

Ook alcohol kan een rol spelen bij het hebben van een food coma, zegt universitair docent Dasguta. „Laten we eerlijk zijn. Het zijn de feestdagen en dan kan er familiestress zijn, of vermoeidheid van het reizen, waardoor je meer drinkt dan normaal. Ook alcohol vertraagt je brein en ontspant je spieren. Dus waarschijnlijk voel je je na een paar drankjes slaperig worden.”

Reacties