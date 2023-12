Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

007 in het echt: ‘woedende’ Britse premier Johnson wilde fabriek in Nederland overvallen

Boris Johnson had wilde plannen in Nederland toen hij nog premier van Groot-Brittanniƫ was. Het klinkt als een James Bond-operatie. Johnson wilde op het hoogtepunt van de coronapandemie een vaccinfabriek in Leiden overvallen om vaccins naar zijn land te halen. De Britten voerden de 007-operatie overigens nooit uit (gelukkig maar).

Het speelde allemaal in 2021, tijdens de coronaperiode. Boris Johnson was toen nog Brits premier (hij vertrok in 2022) en vroeg zijn geheime dienst een plan op te stellen een vaccinfabriek in Leiden te overvallen. Hij was volgens diplomatieke bronnen woedend op ons.

Dat kwam omdat de EU de uitvoer dreigde te stoppen van 5 miljoen doses van de farmaceutische industrie AstraZeneca. Die coronavaccins waren in Nederland gemaakt en hadden de Britten gekocht bij de maker in Leiden, het bedrijf Halix. Maar de EU weigerde de al gekochte vaccins te leveren.

Johnson zou daarop zijn geheime dienst hebben gevraagd te kijken naar een eventuele militaire operatie om de 5 miljoen doses, die de EU volgens hem had gestolen, naar Groot-Brittanniƫ te halen. Dat meldt de Britse krant Daily Mail.

ā“ Wat was er aan de hand? Johnsons regering was in maart 2021, net als Europese regeringen, fanatiek bezig de burgers in te enten tegen het coronavirus. Daarbij raakte de EU bij de aankoop van vaccins in conflict met het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca. Dat bedrijf stelde dat het door productieproblemen slechts een kwart van de beloofde aantallen doses aan de EU kon leveren. Daarom vroeg de EU om de tekorten aan te vullen met producten uit de Britse vestigingen. Maar dat weigerde het bedrijf, tot ongenoegen van de EU. Brussel deed daarom iets waar Johnson niet blij van werd: het zette de levering van vaccins van AstraZeneca uit Leiden stop. Daar lagen op dat moment juist miljoenen vaccins klaar om verscheept te worden naar Groot-BrittanniĆ«. Het Brits-Zweedse bedrijf heeft op Europees vasteland vaccinfabrieken staan. De EU vond dat het recht had op die vaccins, ook al hadden de Britten er al voor betaald.

‘Op dat moment leek het niet zo’n bizar idee’

Twee diplomatieke bronnen zeggen dat Johnson achter de schermen zo boos was over de inmenging vanuit Brussel dat hij overwoog een geheime inval te bevelen om de vaccins in beslag te nemen. ā€žNatuurlijk was de premier woedend. Ze brachten Britse levens in gevaar om een ā€‹ā€‹politiek punt te maken. En om de aandacht af te leiden van hun eigen tekortkomingen”, zegt een van de bronnen tegen Daily Mail over de acties van de EU.

Vervolgens gaf Johnson de opdracht alle reactiemogelijkheden te bekijken. Daarbij hoorde ook dat hij de veiligheidsdiensten vroeg te kijken of er mogelijkheden waren om de vaccins fysiek uit Nederland te halen en hierheen te brengen. ā€žOp dat moment waren de acties van de EU zo agressief dat het niet zo’n bizar idee leek”, zegt een van de bronnen.

Wilde plannen van overval van Boris Johnson werden nooit uitgevoerd

De wilde plannen van de premier werden nooit uitgevoerd. Dat kwam volgens de krant omdat diplomaten waarschuwden dat die de import van veel meer en van andere vaccins uit de EU in gevaar zouden brengen. Londen kocht uiteindelijk de ontbrekende doses van een fabriek in het Indiase Pune.

Johnson wordt deze week gehoord door een commissie die het beleid van de regering ten aanzien van het coronavirus onderzoekt.

