Zelensky bezoekt belaagd stadje Avdiivka in oosten van Oekraïne

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vrijdag het stadje Avdiivka in het oosten van Oekraïne bezocht, laat hij via Telegram weten. In Avdiivka wordt al maanden een zware strijd uitgevochten met het Russische leger, dat de stad probeert te omsingelen en in te nemen.

Zelensky noemde Avdiivka, dat voor de oorlog zo’n 32.000 inwoners telde, tijdens het bezoek „een van de moeilijkste gebieden langs de frontlinie”. Hij bedankte ook de Oekraïense soldaten en zei dat het land dankzij hen „2023 heeft overleefd”.

Ook Rusland heeft erg zware verliezen geleden in de pogingen Avdiivka in te nemen. Eerder deze maand zei een woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad dat Rusland in enkele weken tijd 13.000 soldaten heeft verloren bij de strijd om Avdiivka.

ANP

