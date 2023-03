Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johnny de Mol reageert op roerige tijd: ‘Hele familie lag best wel onder vuur’

Johnny de Mol schoof gisteravond aan bij Humberto op Zondag, waar hij eerlijk vertelde over de afgelopen, bewogen, tijd. En daar komt een hoop ter sprake. De beschuldigingen die tegen hem klonken, het einde van HLF8, het The Voice-schandaal én zijn familie.

Talkshow HLF8, het kindje van De Mol, gaat van de buis. De kijkcijfers van de talkshow vielen tegen en daarnaast kreeg het programma „tegenwind”, zoals De Mol dat omschrijft, door de beschuldigingen die tegen hem klonken en de ophef rondom zijn familie.

Johnny de Mol aan tafel bij Humberto op Zondag

Aan tafel bij Humberto op Zondag komen onder meer die beschuldigingen ter sprake. Het Openbaar Ministerie seponeerde uiteindelijk de twee aanklachten die tegen hem op tafel lagen. Zowel in de zaak rondom zijn ex-vriendin als bij een anonieme aangifte, ontbrak het aan bewijs. „Het heeft impact op je gezin, je omgeving en hoe je zelf in het leven staat. Ik heb tot die tijd een vrij zorgeloos leven gehad en zoiets als dit had ik nog nooit meegemaakt”, aldus De Mol.

Het OM concludeerde dus dat er weinig te bewijzen viel in de aanklachten rondom De Mol. Maar de presentator legt uit dat het heel moeilijk was om vooraf niks te zeggen. „Lesje nederigheid en lesje geduld.”

Ophef rondom familie De Mol

Ook het schandaal rondom The Voice en de rechtszaak die tegen zijn zwager Jeroen Rietbergen loopt, worden besproken. Rietbergen wordt namelijk vervolgd voor zijn grensoverschrijdende gedrag bij de talentenjacht, waarbij ook verkrachting wordt onderzocht. De Mol heeft nog contact met Rietbergen. Hij benadrukt dat het een gekke tijd is. „Mensen durven het niet meer voor elkaar op te nemen. Mensen laten elkaar vallen en iedereen loopt in een soort mijnenveld.” Hij benadrukt dat Rietbergen vijftien jaar in zijn leven is. „Iedereen maakt fouten. Zo’n zaak die er nu komt, laten we even kijken waar dat op uitloopt.”

Ook tante Linda de Mol komt aan bod. „De hele familie heeft best wel onder vuur gelegen.” Maar zijn tante is een sterke vrouw, vertelt De Mol. „Die komt er wel. Die weet dondersgoed wie ze is, waar ze voor staat en wat ze betekent. En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal.” Nichtje Noa Vahle, de dochter van Linda de Mol, begon haar televisiecarrière bij HLF8. De Mol is eveneens trots op haar, legt hij uit aan de talkshowtafel. Zo prijst hij haar optreden bij Vandaag Inside, waar zij het op een kwetsbare manier opnam voor haar moeder.

Overigens vertelde de presentator dat hij na het einde van HLF8 verder gaat met het maken van programma’s. Er staat namelijk al een nieuw reisprogramma op de planning.

Je kijkt Humberto op Zondag terug via RTL.