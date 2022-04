Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit onder Ik vertrek-kijkers: alle typische fouten in één aflevering

Mensen die vaak Ik vertrek kijken, kennen de standaardfouten inmiddels. Sterker nog, zelfs als je ‘t programma maar een of twee keer hebt gezien, weet je deze te noemen. Minimale beheersing van de taal, amper budget én geen klus-skills. Het recept voor een niet heel succesvol avontuur, maar dat levert uiteraard wél een goede aflevering op. Aan alle kanten lijkt ‘t mis te gaan, maar kijkers smullen daar maar wat graag van.

Deze keer zagen we namelijk Erik en Brigitte, die een ietwat… oud pand kopen in Frankrijk. Ze reizen af naar de Dordogne, om daar hun droom waar te maken. Het is een flink huis te noemen, waar maar liefst vier luxe gastenkamers moeten komen. Maar Frans? Dat spreken ze niet. Althans, een paar woordjes én ze volgen een taalcursus. Maar als het dan tijd is om naar het gemeentehuis te gaan, komt er maar weinig uit. „Tenenkrommend”, volgens kijkers.

Ik vertrek

Terug naar Erik en Brigitte in de Dordogne: met alle goede bedoelingen gaan ze hun droom achterna, het starten van een chambres d’hôtes. Mocht je je afvragen wat dat precies betekent: in simpele taal is dat ‘gewoon’ een bed & breakfast. Met een budget van 100.000 euro achter de hand kopen ze een flink pand uit 1900. Maar wel een kleine kanttekening: van dat geld moeten ze ook leven. Er moet flink wat aan het pand gebeuren, en dat wil het stel allemaal zelf bewerkstelligen. Maar kluservaring? Die zijn ze in Nederland vergeten. Zelfs het bedienen van een elektrische grasmaaier lijkt een beetje lastig.

Ook de nieuwe buurman lijkt er een hard hoofd in te hebben, is te zien in de aflevering. Maar aan de houding van Erik en Brigitte ligt het niet: ze werken kei- en keihard, soms wel twaalf uur per dag, en nemen amper rust. Na een half jaar hebben ze nog 40.000 euro over en aan henzelf is te zien dat het harde werken z’n tol eist. Zo zijn ze beiden veel afgevallen, Erik zelfs 15 kilo. Uiteindelijk gaat het klussen zelf ook niet van een leien dakje: over één kamer doen ze zo vier maanden, waar ze dachten dat dat één of hooguit anderhalve maand zou zijn.



De Franse Henk Krol van de overkant, lacht nu al de ballen uit zijn broek. Nieuwe buren?

Hahahahaha jullie hebben dát gekocht?#ikvertrek pic.twitter.com/ukCtKINGIs — Ɠɾɑѵíղ Rɑɑϝ (@Gravin_Raaf_) April 23, 2022

Taal blijft een probleem

Zoals in veel Ik vertrek-afleveringen blijft taal echt een dingetje. Erik krijgt wat taalles van zijn moeder, maar het wil er nog niet echt in. Voor vertrek stampen de twee wat basiswoorden en zinnen, zoals ‘het is twee uur’, ‘ik ben Erik’, noem het maar op. Volgens zijn moeder is Erik „niet bepaald taalgevoelig”. Maar dat geeft niks, want Erik heeft daar een oplossing voor: „We spreken alleen halve en hele uren met mensen af, anders kan ik het niet zeggen.” Toch blijft het belangrijkste voor hem dat hij brood en een biertje kan bestellen.



🇫🇷 Erik krijgt zijn laatste bijles van zijn moeder maar echt taalgevoelig is hij niet. En dan de tijd in het Frans, het is gewoon niet te doen. Maar Erik is bij de tijd genoeg om daar iets op te bedenken…Benieuwd? Kijk zaterdag 21.25 uur @NPO1 #IkVertrek pic.twitter.com/suEsFOz0G4 — Ik Vertrek (@ikvertrek) April 21, 2022

Een greep uit de reacties van kijkers:



“Ik ga een chambres d'hôtes beginnen”

“Wat is dat in het Nederlands?”

“Een bed & breakfast” #ikvertrek pic.twitter.com/35ybzkqhrR — Victor Hopman 🇺🇦 (@victorhopman) April 23, 2022



– Wat kunnen we nu voor u doen?

– Uh. Uh. Uuhhh. Uhh. Uhhh. Uuh. Uh.#ikvertrek

Gaat lekker met die taalcursus van zijn moeder. — AnjA (@HeyLaiverd) April 23, 2022



Hebben jullie ook de neiging je oren en ogen dicht te doen als zo'n stel dan weer zit te stuntelen met de taal bij een lokale burgemeester op jacht naar een vergunning ? Kan t nooit aanzien , leer nou eerst de basis qua taal ?! #ikvertrek #avrotros #tenenkrommend #hoedan — Annabel (@Annabel84155078) April 23, 2022



Waarom ga je naar het gemeentehuis, als je niks kunt zeggen? Awkward… #ikvertrek — Anja (@anja150) April 23, 2022

Na zes maanden gaat de AVROTROS altijd even ‘op bezoek’ bij de Ik vertrek-stellen, en ook van Erik en Brigitte krijgen we een update. Het zat allemaal niet mee, geven ze zelf ook toe, maar ze aarden steeds beter. „We voelen ons steeds meer thuis in Frankrijk. Hoe langer we hier zijn, hoe minder we Nederland missen.” Het doel was om de chambres d’hôtes in december 2021 af te hebben, maar dat is niet gelukt. „We hebben ons echt verkeken op de hoeveelheid werk. Zelfs bij een simpele klus kwam er altijd wel weer iets te voorschijn waardoor het werk langer duurde”, schrijven ze. Toekomstdromen zijn er ook nog: over vijf jaar moet de chambree d’hôtes helemaal af zijn. Ze willen dan misschien kookworkshops geven én het stuk land naast hen kopen.

Wil je Ik vertrek terugkijken? Dat kan hier.