Het weekend van Guido Spek: Expeditie Robinson-finale, maar eerst een moord oplossen in Moordfeest

We zitten, misschien wat overdreven gezegd, in het weekend van Guido Spek. Het tv-weekend van Guido Spek in elk geval. Morgenavond speelt de theatermaker en acteur de finale van Expeditie Robinson. Vandaag is hij op SBS6 te zien in een voorlopig eenmalig spelprogramma, Moordfeest. Tijd om met deze blijkbaar spelfanaat te bellen.

De tijd dat Guido Spek (33) de zo populaire Sjoerd Bouwhuis in Goede Tijden, Slechte Tijden was, ligt al weer even achter hem (2010-2018). Als acteur duikt hij nog regelmatig op in het theater en op tv, maar ook zijn muziekinstrumenten zijn hem de laatste jaren meer dan lief.

En tv-spellen! 2023 is wat dat betreft wel het jaar van Guido Spek, met deelnames aan Expeditie Robinson (morgen dus finalist met Willem Voogd en Ilse Paulis), De Slimste Mens, Hunted VIPS en Oh, Wat Een Jaar. „En laten we niet vergeten dat ik Waku Waku heb gewonnen”, zegt hij aan de telefoon met gepaste trots. Spek moet er zelf om lachen.

Moordfeest nieuw en van Nederlandse bodem

Vanavond mag of moet Guido Spek echter een moordmysterie op een bruiloft ontrafelen. Dat gebeurt in de ‘daderrader’ Moordfeest op SBS6. Ook jij als lezer en kijker kunt winnen trouwens en véél ook, zie het kader. Moordfeest is een compleet nieuw format, ontwikkeld door het Nederlandse ITV Studios Netherlands. Daarbij wordt gelijk altijd de vraag gesteld: zal het buitenland er belangstelling voor krijgen? Of het ‘wat is’, kunnen wij Nederlandse kijkers vanavond in elk geval beoordelen.

In een spannend spel van anderhalf uur zien we Guido Spek samen met Kees Boot, Daphne Deckers, Victoria Koblenko, Patrick Martens, Barrie Stevens en Georgina Verbaan op een chique locatie in het zuiden van het land een feestelijke bruiloft bezoeken. Feestelijk, tot het moment dat één van deze zeven niet komt opdagen. Hij of zij blijkt vermoord. Door een BN’er die niet tot dit gezelschap behoort, voor de gelegenheid in de huid van moordenaar is gekropen en die de kijker pas ziet bij de onthulling. In het moordonderzoek onder leiding van gastheer Hans Kesting bezoeken de zes speurders de plaats delict, maar ook de vluchtroute van de moordenaar. Bovendien kunnen ze door goed op te letten extra aanwijzingen verdienen én inzage krijgen in het politiedossier. Het bewijsmateriaal dat de zes rechercheurs verzamelen, hebben zij nodig in de Kamer van Beschuldiging. Hier worden zij één voor één opgeroepen om dertien vragen te beantwoorden. Met als belangrijkste, laatste vraag van Moordfeest: wie is de moordenaar?

Guido Spek leeft nog

Normaal gesproken mag Metro voor een gesprek een tv-uitzending vooraf bekijken, maar dat was bij Moordfeest niet het geval. Te geheim. Wat we wel mochten weten: Guido Spek is niet vermoord, hij speurt mee. Anders praat het over zo’n programma een beetje moeilijk.

In mijn hoofd zit je nu nog op een Expeditie Robinson-eiland…

Guido Spek: „Is het geen wonder? En dan nu al weer Moordfeest. Een one off, maar ik kan me best voorstellen dat er meerdere Moordfeesten gaan volgen.”

Wist je eigenlijk wat je precies te wachten stond?

„Ik wist niet waar ik precies naartoe ging. Natuurlijk wist ik de titel van het programma en ook dat ik als speler was uitgenodigd op een huwelijk. Ik had wel een vermoeden dat daar van alles zou gebeuren. Maar wat… nee, dat niet.”

Moordfeest nieuw en daarom leuk

Waarom zeg je ‘ja’ op Moordfeest, vind je zoiets gewoon leuk?

„Dat ligt eraan. Soms heb ik inderdaad gewoon zin in zoiets. Niet altijd hoor, maar in dit geval is het een nieuw programma. Dat de kijkers en ook wij en de crew op de vloer nog niet precies weten wat er allemaal gaat gebeuren, dat vind ik leuk. Dat had ik ook in The Masked Singer. Toen dacht ik ‘waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?’ Dat geldt voor Moordfeest ook. Je weet nog niet waar zoiets heen gaat.”

Hoeveel bezoekers bij het huwelijk gaan we zien?

„Veel. Je ziet een gigantisch landhuis op een heel mooie locatie. En wij begeven ons daar via allerlei puzzels tussen. Dat vond ik ook boeiend aan Moordfeest, want ik zag op een gegeven moment echt overal een aanwijzing in. Er waren tal van vluchtroutes en nog veel meer hints en aanwijzingen. Ik werd een ware Sherlock Holmes. Elke lamp kan eigenlijk wel een verhaal hebben om uit te vinden wie de moordenaar is. Maar ja, is het dan wel het juiste verhaal?”

Ik zag op een gegeven moment echt overal een aanwijzing in.

Het slotstuk is de Kamer van Beschuldiging?

„Jazeker en niemand minder dan Hans Kesting is onze host en degene die ons daar de vragen stelt. En natuurlijk de beslissende vraag ‘wie denk jij dat de dader is?'”

Guido Spek vond het knap lastig

Was het een moeilijk spel?

„Ja, je staat daar op de vloer en je probeert er zo goed mogelijk achter te komen. Dan denk je echter iets aan een schilderij te zien, maar er hangen nog wel tien schilderijen. Het wordt dan lastig, maar wel noodzakelijk, om de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden. Ik vond dat best pittig, kan ik je zeggen.”

Kon je samenwerken met de overige rechercheurs of geef je dan te snel aanknopingspunten weg?

„Dat was ook lastig. Iedereen kon de moordenaar zijn, misschien liep ik hem of haar op het Moordfeest zomaar tegen het lijf. Je probeert wel samen de moord op te lossen, maar of het tot echt goede samenwerkingen kwam… Je gaat het zien.”

💰 Kassa met Moordfeest! Kijkers kunnen meespelen door te speuren naar hints, de QR-code te scannen die tijdens de uitzending in beeld verschijnt – of naar de website sbs6.nl/moordfeest te gaan – en vervolgens op hun telefoon de vragen te beantwoorden die gesteld worden. De kijker die de moordenaar raadt en de meeste punten heeft verzameld, wint 10.000 euro.

Wat krijgt de winnaar van Moordfeest?

Dat kijkers thuis meespelen in een webapp en een QR-code, daar had jij tijdens het spelen van Moordfeest natuurlijk geen weet van.

„Ik kan me in elk geval niet herinneren dat ik een QR-code heb gezien. Onze winnaar van Moordfeest krijgt geen 10.000 euro trouwens, haha. Wij speelden om de bekende eer. Maar dat is ook mooi.”

Was het zwaar om mee te spelen?

„Op tv zie je straks anderhalf uur, maar tijdens de opnames ben je twee dagen op zoek naar een moordenaar. Je laten afleiden is dan geen goed idee, wat bij mij overigens vaak genoeg gebeurde. Dan was ik vooral bezig met kleine details, terecht óf onterecht. Het team is overigens nog veel langer bezig om het programma te maken. Het is natuurlijk een nieuw format en je merkte je dat alles uit de kast getrokken werd.”

Je moest zwaar weer eens zelf nadenken…

„In het dagelijks leven pak je je telefoon er bij als je even iets niet meer zeker weet. Dat kon in dit geval niet, omdat we die bij de poort in moesten leveren. Op zich is twee dagen offline geen probleem, dat doe ik in dagelijks leven ook steeds vaker. Maar in dit geval was het lastig dat je niet even iets over een mogelijke aanwijzing op kon zoeken.”

In het dagelijks leven pak je je telefoon er bij als je even iets niet meer zeker weet.

Een blijvertje?

Moordfeest is een compleet nieuw format. Kan het wat worden in de toekomst?

„Lastig om te zeggen nog. Ik heb natuurlijk meegedaan, maar het zelf nog niet gezien. Maar ja, hoeveel detectives zijn er wel niet geschreven? Daar duiken we met z’n allen graag in om te ontdekken en te raden wie een moord gepleegd heeft. Een whodunit is zo oud als de weg naar Rome, maar zoals dit tv-format heb ik het volgens mij nog niet eerder gezien. Ik kan me voorstellen dat Moordfeest voor de kijker daarom leuk is, zeker als je live kijkt en zelf mee kunt spelen om een prijs. Dan ben je in elk geval nog nergens spoilers tegengekomen.”

Ben je kieskeurig als het om tv-dingen gaat?

„Het is meer dat ik mezelf af en toe probeer te verrassen. Zoiets als Moordfeest, dan denk ik: dat kan alle kanten opgaan. Ik ben wel kieskeurig, maar soms stap ik gewoon in iets waarvan ik nog geen idee heb wat het gaat worden.”

Maar over Expeditie Robinson heb je niet lang hoeven nadenken?

„Toch wel, want dat is geen kattenpis hè? Het is meer dan een maand als je ver komt.”



Guido Spek in de muziek

Je bent naast acteur ook theatermaker. Wat doe je precies?

„Klopt. Ik acteer, maak muziek en vorig jaar heb ik een camper gekocht en daarmee trek ik rond met Camper Concerts. Ik speel dan comedy- en muziekvoorstellingen, vooral in de zomer, op festivals en bij mensen thuis. Ook ben ik bezig met een nieuw cabaretprogramma. Komend voorjaar ga ik het theater in en werk ik aan m’n nieuwe voorstelling. De kaartverkoop voor de voorstellingen in Theater PePijn in Den Haag start maandag om 10.00 uur.”

Eerst nog even een moord in Moordfeest oplossen…

„Nou en of! Ja, ik ben zelf ook erg benieuwd hoe het eruit ziet.”

Moordfeest met Guido Spek is vanavond (zaterdag) om 20.00 uur op SBS6 te zien. De Expeditie Robinson-finale is morgen, ook om 20.00 uur, op RTL 4.

