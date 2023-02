Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sylvana IJsselmuiden in Hunted VIPS: ‘In ons land blijken écht overal camera’s te hangen’

De jacht op tien bekende koppen is geopend… Vanavond gaat op tv Hunted VIPS namelijk weer van start. Metro spreekt met één van die opgejaagde BN’ers, Sylvana IJsselmuiden.

In Hunted VIPS proberen vijf koppels uit handen te blijven van een speciaal opsporingsteam. Dat team bestaat uit beroepsspeurders die dit werk ook in het dagelijks leven doen. Sylvana IJsselmuiden vormt een duo met tv-kok Sandra Ysbrandy. De twee werden maatjes tijdens hun gezamenlijke deelname aan Expeditie Robinson. Een week lang moeten zij het opsporingsteam te slim af zijn, waarbij zij maximaal 24 uur op één plek mogen blijven. Via hints kunnen zij een eindlocatie vinden. Deelnemers krijgen een pinpas waarmee dagelijks een bescheiden bedrag mag worden opgenomen en vanaf 20.00 uur ‘s avonds ligt het spel even stil. En verder? Verder is voor de speurneuzen qua realistische opsporingstechnieken zo goed als alles geoorloofd. Het aftappen van telefoons, huisdoorzoekingen, het doorzagen van je familie en vrienden… Vanwege dat laatste is het voor omroep AVROTROS waarschijnlijk best lastig om kandidaten te vinden. Echter, het is weer gelukt.

Sylvana IJsselmuiden gaat voor eindpunt Hunted VIPS

Eén van hen is dus Sylvana IJsselmuiden. De presentatrice (en model) is momenteel veelvuldig in video’s van Dumpert te zien. Wie de carrière van de volgens FHM Mooiste Vrouw van Nederland 2020 ziet, zou zeggen dat IJsselmuiden 48 jaar is. Ondanks haar pad langs SBS6, XITE, Omroep Fryslân, Radio 538, RTL 4, programma’s rond de Formule 1 en dus Dumpert, is zij 28. Voor spannende televisiespellen loopt Sylvana IJsselmuiden bepaald niet weg. In Het Jachtseizoen 2019 van StukTV, een programma dat veel weg heeft van Hunted VIPS, werd zij na 1 uur en 28 minuten gegrepen. In Expeditie Robinson 2021 was IJsselmuiden de twaalfde afvaller en in Alleskunner VIPS bereikte zij de twaalfde plaats.

Sylvana IJsselmuiden houdt van actie

„Als ik voor zoiets als Hunted VIPS gevraagd wordt, is het gelijk ja”, geeft Sylvana IJsselmuiden toe. „Er zijn altijd een paar programma’s geweest waarbij ik dacht ‘dat lijkt me nou zo cool’, daar hoort Hunted VIPS wel bij. Als ik meedoe, moet er actie in zitten. Daar houd ik van en had ik als klein Friezinnetje al. Ik wil iets dóen, je moet mij echt niet elke dag op kantoor neerzetten. Buiten dat vind ik het ook gewoon een unieke kans dat ik mag meedoen, hoor. Veel mensen zullen dit willen en ik mag het. Als deelname eenmaal een feit is, doe ik ook zo veel mogelijk mijn huiswerk om het spel zo goed mogelijk te doen.”

Dat Hunted VIPS spannend is voor deelnemers, had Sylvana IJsselmuiden wel verwacht. Maar zó spannend… „Mega-spannend is het en die hunters zijn mega-fanatiek. Ze doen op tv dan wel alsof, maar het is ook hun echte werk. Dat team wil niet falen en dat was bij StukTV anders. Toen was ik niet zo goed trouwens, haha. Voor Hunted moet je met allerlei dingen akkoord gaan, want de hunters duiken in je privé. Dat is heftig kan ik je zeggen. Mijn moeder was op een gegeven moment met mijn zus aan het bellen, toen zijn een gekke pieppiep hoorden. Toen werden zij waarschijnlijk afgeluisterd, iets wat de hunters natuurlijk ook bij echte criminelen doen. Mijn directe omgeving werd helemaal nagetrokken. Het opsporingsteam gaat toch eerst kijken of je bij je moeder, broers of andere bekenden zit. Ik vermoed dat ze wel even naar Friesland op en neer zijn gegaan. Ja, de hunters gaan echt heel ver.”

Als ik meedoe, moet er wel actie in zitten. Daar houd ik van, als klein Friezinnetje al.

Rare berichten

Is Sylvana IJsselmuiden paranoia, als het bijvoorbeeld om hackers in het werkelijke leven gaat? „Een beetje zou ik zeggen, maar ik probeer altijd de rust te bewaren. Dat vind ik belangrijk. Maar ik krijg soms best rare berichten van mensen, dat ik misschien wat meer op mijn hoede ben dan anderen.”

Hunted VIPS vs Expeditie Robinson

Het is dus behoorlijk zwaar, dat Hunted VIPS. Maar als Sylvana IJsselmuiden het met Expeditie Robinson moet vergelijken? „Dan toch Expeditie Robinson… ja, dat is zwaarder. Ik heb dat programma onder meer met Sandra Ysbrandy meegemaakt. Toen ik voor Hunted VIPS was gevraagd, mocht ik kiezen met wie ik zou meedoen. We hebben 24 dagen samen op een eiland gezeten. Dus ik dacht: dan moet dit ons ook wel lukken. We hebben elkaar in de meest bijzondere situaties leren kennen, dus we weten wat we aan elkaar hebben. Lekker met twee blonde meiden op pad, dat moest wel goed komen.”

Wie doen er nog meer mee? Naast Sylvana IJsselmuiden en Sandra Ysbrandy doen de volgende koppels mee aan Hunted VIPS 2023: Famke Louise een haar vriend Denzel Slagter.

NOS Studio Sport-presentatoren Sjoerd van Ramshorst en Jeroen Stomphorst.

Mark Baanders (PowNed) en Niels Oosthoek (Gierige Vrienden).

Oud Goede Tijden Slechte Tijden-collega’s en vrienden Dilan Yurdakul en Guido Spek.

Hulp van militaire Facebookgroep

Om zich op Hunted VIPS voor te bereiden ging IJsselmuiden grondig te werk. „Ik houd wel van winnen, al heb ik op tv helaas nog nooit gewonnen. Maar ik heb bijvoorbeeld een bevriende militair ingeschakeld voor tips. Hij zit in een Facebookgroep met andere militairen en heeft daarin gemeld ‘help, waar de deelnemer ook is’. De militairen wisten niet precies wie ik was. Sommigen dachten het, maar anderen dachten dat het om Guido Spek ging. Ik heb vanuit de groep een telefoonnummer meegekregen dat ik bij nood mocht bellen. Eerlijk gezegd heb ik daar uiteindelijk geen gebruik van gemaakt, omdat ik het iets te eng vond. Dat was maar goed ook, want in die Facebookgroep bleken ook hunters te zitten. Dan hadden ze me meteen onderschept.”

Onverwacht in Hunted VIPS

Tijdens haar deelname aan Hunted VIPS, kwam Sylvana IJsselmuiden één ding tegen waarvan zij zich of voorhand niet zo bewust was. „Dat is het feit dat er in Nederland werkelijk óveral camera’s blijken te hangen. Van benzinestations tot winkelcentra en de kleinste dorpjes, je kunt het zo gek niet bedenken. Je in een dorpje schuilhouden is sowieso geen goed plan. Dat is te eng, want als je er eenmaal bent gezien, gaat dat nieuws als een lopend vuurtje. En de hunters zijn slim, die hebben je dan zo te pakken. Ik ben in één dorpje geweest trouwens, pfff, nou… Ach nee, dat kan ik beter niet zeggen. Ga maar kijken, mocht het nog in de afleveringen zitten. Laat ik zeggen: je kunt daar beter niet belanden – maar dat heb je niet altijd in de hand – want ‘ze motten’ je niet.”

Je in een dorpje schuilhouden is sowieso geen goed plan.

Waar je als tv-kijker niet altijd bij stilstaat, is dat Sylvana IJsselmuiden en Sandra Ysbrandy altijd een cameraman of -vrouw bij zich hebben. „We noemen dat in tv-taal de derde wand, maar die cameraman is er natuurlijk wel. Dat maakt het spel nog moeilijker en is een belemmering. We hebben nog overwogen om ons zelf als cameravrouwen te verkleden, maar dat mocht niet van de productie. Als Sandra en ik fietsen, dan rijdt er iemand met een camera achter ons aan. En denk maar niet dat de hunters daar geen gebruik van maken… Dat doen ze juist wel. Voor hun geldt: pákken die twee.”

Hunted VIPS is vanaf vanavond op maandag om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3 te zien.