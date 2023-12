Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Joost Klein namens Nederland naar Eurovisie Songfestival

Joost Klein gaat namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival in Zweden. De AVROTROS heeft de kandidaat maandag bekendgemaakt. Het evenement is volgend jaar van 7 tot en met 11 mei in Malmö. De selectiecommissie had dit jaar meer dan zeshonderd nummers om uit te kiezen, een record.

De 26-jarige Joost Klein, beter bekend als Joost, kreeg bekendheid met zijn nummers Wachtmuziek, Ome Robert, Scandinavian Boy en Friesenjung. De zanger kon op sociale media op veel bijval voor zijn deelname rekenen: radiozender NPO 3FM startte zelfs een petitie om hem mee te laten doen. Tienduizenden mensen ondertekenden die. Joost speelde dit jaar onder meer op Lowlands en Pinkpop en in november had hij twee uitverkochte shows in de AFAS Live in Amsterdam. Met het nummer Friesenjung scoorde hij een nummer 1-hit in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Joost noemt zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival „een droom die uitkomt”. „Vroeger keek ik samen met mijn ouders, aan de buis gekluisterd, elk jaar opnieuw. Het is een eer dat ik Nederland mag vertegenwoordigen en ik zal er alles aan doen het beste resultaat te behalen. Joost Klein, Droom Groot!”, reageert de zanger op de bekendmaking.

Feest en nostalgie

Twan van de Nieuwenhuijzen, voorzitter van de selectiecommissie, denkt dat het nummer van Joost „de grootste hitpotentie” heeft. „Je hoort in de song zijn bekende combinatie van feest en nostalgie. Daarbij denken wij dat Joost met zijn creativiteit een geweldige act gaat neerzetten en Nederland en Europa positief verrast.”

De laatste vijf kanshebbers moesten hun inzending live zingen voor de commissie. Dat werd ingevoerd na het optreden van kandidaten Mia Nicolai en Dion Cooper dit jaar. Het duo had voor de shows niet eerder samen op het podium gestaan en zong tijdens de optredens vals. Het duo haalde de finale niet.

ANP

Reacties