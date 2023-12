Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Coronavirus tiert welig, Kuipers waarschuwt: ‘Doe niet mee aan kerstdiner bij klachten’

Het coronavirus raast weer hard rond. Demissionair zorgminister Ernst Kuipers drukt mensen op het hart om niet bij het kerstdiner aan te schuiven bij klachten.

Volgens Kuipers is het „beter even niet mee te doen aan het kerstdiner als je coronaklachten hebt”. Het coronavirus gaat hard rond, blijkt uit rioolwatermetingen, en de kans dat iemand met klachten ook daadwerkelijk corona heeft is aanzienlijk.

Het ministerie van Volksgezondheid verwachtte al een najaarspiek en is daarom ook begonnen met een campagne om mensen aan te sporen boosterprikken te halen. Volgens Kuipers hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen die herhaalprik gehaald. Maar het heeft weinig zin om voor de kerstdagen nog een vaccin te halen, aangezien het een tijd duurt voordat het effect heeft.

Ziekenhuizen maken zich geen zorgen over piek coronavirus

Eerder deze week bleek dat ziekenhuizen zich nog geen zorgen maken over de piek. Hoewel het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen toeneemt, kunnen ziekenhuizen de instroom voorlopig nog aan. Het hoort bij het gewone werk, zeiden ze in een rondgang van persbureau ANP langs ongeveer veertig ziekenhuizen. „De stormbal wordt nog niet gehesen”, zei een woordvoerder van het LUMC in Leiden.

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is in de afgelopen weken opgelopen van ongeveer vijfhonderd naar ongeveer negenhonderd. Dat is net iets onder het hoogste punt van afgelopen voorjaar. Het is bekend dat het coronavirus in de herfst en winter gemakkelijk rondgaat, daarom was de golf verwacht.

De meeste mensen worden opgenomen vanwege andere klachten. Tijdens controles blijkt vervolgens dat ze besmet zijn, zeggen de ziekenhuizen. „We zien geen mensen die ernstig ziek zijn door corona, vrijwel altijd is er een andere reden voor de opname. Dit maakt de opnameduur vaak wel langer dan oorspronkelijk nodig was”, zegt Rivas Zorggroep in Gorinchem.

Strenge maatregelen zijn niet aan de orde, en de reguliere zorg kan gewoon doorgaan, benadrukken de ziekenhuizen.

