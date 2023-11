Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Agenten vinden in Bureau Rotterdam tieners op vluchtstrook snelweg: ‘TikTok-filmpjes maken’

Ewout Genemans en de agenten uit Bureau Rotterdam troffen in de tv-uitzending van gisteravond twee jonge meisjes op een vluchtstrook van een snelweg. Gevaarlijk, volgens de agenten. De tieners waren bezig met TikTok-filmpjes maken.

Ewout Genemans loopt in zijn programma mee met de Rotterdamse politie. Zijn uitzendingen maken heel wat los. Zoals de beelden van suïcidale jongeren en een aanhouding van twee dronken ouders met twee kinderen in de auto.

Jonge meisjes op vluchtstrook in Bureau Rotterdam

Ook in de aflevering van gisteravond gebeurt er weer genoeg opmerkelijks. Agenten Robin en Anouk gaan op zoek naar twee jonge meisjes op een vluchtstrook van de snelweg. De twee tieners zouden op de vluchtstrook liggen en foto’s aan het maken zijn.

„Mensen die op de vluchtstrook liggen en foto’s maken? Het is de eerste keer dat ik dat hoor”, zegt agent Robin.

Tieners waren TikTok-filmpjes aan het maken

De politie moet even zoeken, want de meisjes hebben zich verstopt. Maar uiteindelijk worden ze toch gevonden. De jonge dames waren een TikTok-video aan het opnemen, leggen ze uit.

De tieners vertoeven op een camping in de buurt, hun ouders blijken thuis te zijn. De meisjes barsten in tranen uit en zijn vooral heel bang voor de reactie van hun ouders. „Krijgen we een strafblad? Moeten we klusjes doen?”, vragen ze.

Meisjes in tranen bij agenten Bureau Rotterdam

Agent Anouk stelt de dames gerust. Ze hebben namelijk geen misdrijf gepleegd, maar heel handig is het allemaal niet. „Mijn ouders worden echt heel boos”, zegt een van de meisjes. En ook de ander vertelt in tranen dat ze vreest voor de reactie van haar pa en ma.

Ze zijn bang dat ze niet meer met elkaar om mogen gaan. „Als ze bezorgd zijn, worden ze onredelijk”, legt een van de meisjes uit. Maar de agente benadrukt dat de politie ook bezorgd is.

Spijt van actie

De tieners hebben spijt van hun actie. En een van de twee vriendinnen heeft het gevoel dat ze moet overgeven van de stress. Uiteindelijk worden de twee vriendinnen in een politiebusje naar huis gereden.

Je kijkt Bureau Rotterdam terug via Videoland.

Vorige Volgende

Reacties