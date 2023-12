Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer dan de helft verdenkt collega’s van onterecht ziekmelden

Voor veel mensen is het weer de tijd van snotneuzen en gekuch. En zoals altijd melden collega’s zich zo af en toe ziek. Maar wat blijkt uit onderzoek? Zo’n afmelding vertrouwen we lang niet altijd.

Wantrouwen onder collega’s omtrent ziekmelden

Terug naar de werkvloer. Zo’n 61 procent van de Nederlandse werkenden heeft het idee dat één of meerdere collega’s zich weleens onterecht ziek heeft gemeld. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Protime. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1100 Nederlanders, die werkzaam zijn in loondienst.

Schuldgevoelens

Of deze vermoedens terecht zijn, blijft natuurlijk altijd de vraag. Wel is duidelijk dat bij ziek zijn in veel gevallen een schuldgevoel komt kijken. Meer dan de helft van de werkenden (55 procent) voelt zich schuldig wanneer zij zich ziek meldt bij de baas.

Beloning voor gezondheid

Om onterecht ziekmelden te voorkomen, keren sommige werkgevers een beloning uit wanneer medewerkers zich niet ziekmelden. Ruim de helft van werkend Nederland (57 procent) vindt het terecht dat organisaties medewerkers belonen die (bijna) nooit ziek zijn. Toch heeft een dergelijke maatregel ook een keerzijde. De beloning in combinatie met een al dan niet bestaand schuldgevoel kan ertoe leiden dat werknemers zich niet ziekmelden, wanneer zij wel degelijk ziek zijn.

Mentale gezondheidsklachten

Als er over ziek zijn gepraat wordt, dan gaat dat in veel gevallen over lichamelijke klachten. Tegelijkertijd kunnen mentale klachten ook een reden zijn om niet te werken. Een kwart van de Nederlanders meldt zich weleens ziek vanwege werkstress.

Natuurlijk is het voor de werkgever belangrijk om te weten hoe het met de werknemer gaat. Toch is het niet verstandig om dagelijks aan de werknemer te vragen hoe het gaat. Zo’n 56 procent van de Nederlanders ervaart het namelijk als een inbreuk op de privacy wanneer een werkgever iedere dag vraagt hoe het gaat.

