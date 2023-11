Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Als een beste vriend uit de vriendengroep dood is, hoe dan verder? ‘Maar we kregen geen appjes van Zara’

Een vriend uit je vriendengroep verliezen, is voor iedereen een vreselijke gedachte. Maar hoe is dat als je nog maar een jaar of 16, 17 bent? Het verwerken van de dood van een dierbare, iemand die véél te vroeg gestorven is, staat centraal in de serie Vrienden na het leven. Het is goed dat het programma er is.

De eerste twee afleveringen van Vrienden na het leven is sinds vanmiddag 16.00 uur te zien. Dan weet je het wel: online dus. Op zich is dat niet erg, het is tenslotte 2023, maar in dit geval hadden extra uitzendingen van de EO op NPO 3 helemaal niet misstaan. Jongeren, kort/behapbaar en informatief: het past eigenlijk perfect. Over Mijn Lijk werd toch ook zeer gewaardeerd?

Vrienden na het leven voor het eerst in aanraking met de dood

Wat doet het met een vriendengroep als één van de groep plotseling overlijdt? Hoe is het om geconfronteerd te worden met de dood van een vriend terwijl je net aan het leven begint? Presentator Joram Kaat zoekt in Vrienden na het leven verschillende vriendengroepen op die een vriend of vriendin hebben verloren. Het verliezen van een vriend is voor de meeste jongeren de eerste keer dat ze in aanraking komen met de dood en met rouw. Hoe hebben ze deze heftige periode ervaren? En hoe verlies je elkaar niet uit het oog?

Zara de dupe van een straatrace

In de eerste aflevering van Vrienden na het leven zien we drie vriendinnen van Zara Philip (16) uit Vlaardingen. Floor, Phileine en Mirabelle, tieners van 16 en 17 jaar, blikken terug op een verschrikkelijke dag in juni 2022. ‘Hun’ Zara verongelukte met haar scooter, doordat wat gasten dachten dat een straatrace met 140 kilometer per uur wel gaaf zou zijn. Dat was het niet. Zara vloog zo’n 15 meter door de lucht, raakte in coma en overleed drie dagen later.

Als haar vriendinnen worden gevolgd door Joram Kaat, onder meer naar de plaats van het fatale ongeluk, is die dag nog maar een jaar geleden. Gelukkig ziet de kijker van Vrienden na het leven relatief vrolijke meiden. Maar toen de telefoon ging dat Zara niet meer te redden was, ging het er natuurlijk heel anders aan toe. Ga er maar aan staan als je, toen, een jaar of 15 was. „Ik schreeuwde, ik huilde en ik zei ‘dit kan niet waar zijn'”, zegt Floor. Zo jong wil je natuurlijk aan heel andere dingen met je vriendinnen denken. Feesten, doelloos in een park rondhangen, desnoods samen huiswerk maken. Over de dood hadden zij nog nooit gesproken. Waarom zouden ze?

Geluk bij een ongeluk in deze tijd: er is als herinnering veel meer (bewegend) beeld van een persoon die er niet meer is, dan vroeger.



‘Zara was een unieke vriendin’

Zara had wat moeilijkheden in haar jeugd – Vrienden na het leven vertelt niet wat – maar op het moment van het vreselijke ongeluk leek het leven haar toe te lachen. Floor, Phileine en Mirabell beschouwt zij als superbelangrijk. De vrienden vonden Zara op hun beurt een soort moeder van de groep. Iemand waarmee je met dingen terechtkon: „Een unieke vriendin.”

Eén van de meiden kon na het ongeluk even niets anders dan appen: „’Zaar, app me als je je telefoon weer hebt. Laat me weten hoe het gaat.’ Maar we kregen geen appjes.” Later zochten de drie Zara op, toen ze aan de beademing lag, zonder enige kans op herstel. „Ik kietelde onder haar voeten en hoopte dat ze toch wakker zou worden.” En: „We hebben Zara’s wenkbrauwen nog mooi geborsteld.” Op beelden van de begrafenis in Vrienden na het leven, tonen de meisjes zich krachtig. Leuk, als je dat zo kunt zeggen, is een bezoekje aan Zara’s slaapkamer. „Wat is het hier nétjes. Toen Zara nog hier was, was het altijd een zooi hoor. Dan lag er overal kleding.”

Andere jongeren De vijf andere jongeren die in Vrienden na het leven centraal staan: Maud Hidding (auto-ongeluk) uit Koekange, 16 jaar.

Alicia Franken (botkanker) uit Houten, 15 jaar.

Jesse Pietersen (auto-ongeluk) uit Bemmel, 16 jaar.

Mees Berkhuysen (auto-ongeluk) van Terschelling, 16 jaar.

Adinda Slot (waterscooter-ongeluk) uit Haarlem, 18 jaar.

Aantal blikken uit 5: 4

Ja, Vrienden na het leven is goed (voor jongeren) om te zien. Bovendien is het een ode aan de veel te vroeg gestorven tieners.

Enne EO, op de buis ermee. Kan nog makkelijk.

De eerste twee afleveringen van Vrienden na het leven zijn nu online te zien bij de EO op NPO3.nl en NPO3 Youtube. De komende vier dinsdagen volgt er telkens een nieuwe uitzending.

