Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Jeugdkliniek op Videoland: ouders bellen met ‘haal zoon of dochter van de wachtlijst, hij of zij is er niet meer’

Hoe schrijnend het met de jeugdzorg in Nederland gesteld is, wordt dubbel en dwars duidelijk in De Jeugdkliniek. Dit programma van Ewout Genemans (Videoland) laat bovendien zien dat er de afgelopen jaren weinig veranderd is. Een eerste reeks van De Jeugdkliniek maakte hij in 2021. De kijker ziet, helaas, eigenlijk hetzelfde.

Metro bekeek de eerste aflevering van de nieuwe De Jeugdkliniek, die nu helemaal op Videoland te streamen is. Dat kijken voor Metro‘s tv-rubriek Blik op de Buis ging hoofdschuddend, maar ook met een gevoel van ‘goed dat dit voor tv wordt gemaakt’.

Ewout Genemans versus Feyenoord

De Jeugdkliniek is naast schrijnend dus goed, erg goed zelfs. Dit programma zou absoluut niet misstaan op RTL 4, maar ja, daar staat Ewout Genemans nu ook al geprogrammeerd. Zijn Bureau Rotterdam, over de politie in de Maasstad, scoort als een tierelier. Gisteravond stopte de teller bij bijna 900.000 kijkers, terwijl op dat moment Feyenoord in de Champions League aan het voetballen was. Juist ja, ook Rotterdam.

Dat RTL ervoor kiest om De Jeugdkliniek alleen op Videoland te zetten, is tactisch te begrijpen. Met zo’n programma werf je misschien abonnees. Vertoon je De Jeugdkliniek echter zowel op de reguliere zender als op Videoland voor de ‘uitgestelde kijkers’, dan trek je hogere aantallen. En dat is wat een programma dat zo goed het jeugdzorg-probleem blootlegt, verdient.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

De jeugdkliniek Yes We Can

De ondertitel van De Jeugdkliniek bezorgt je al kippenvel: ‘Als Niets Meer Werkt’. Dat weet je meteen dat we probleemjongeren krijgen te zien, of het nou om depressies, suïcideneigingen of ernstige verslavingen gaat, die al een jarenlang niet werkend hulptraject achter de rug hebben. Gelukkig zijn de 13- tot en met maximaal 27-jarigen nog welkom in het Brabantse Yes We Can Clinics. De meesten zitten diep, heel diep.

In Yes We Can volgen jongeren binnen twee enorme groepen een behandelingstraject van tien weken. Fellows worden ze er allemaal genoemd. De fellows krijgen veel aandacht en liefde, maar worden ook keihard geconfronteerd met hun oude gedrag. Dat levert heel wat wegloopacties op (de jeugd zit er niet gevangen), maar ook al moeten medewerkers urenlang met ze meelopen of op de fellows inpraten, meestal keren zij in de jeugdkliniek terug.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ewout Genemans in vorm in De Jeugdkliniek

Fellows met een blauw polsbandje mogen door Ewout Genemans worden aangesproken. De ‘kids’, want dat zijn het, zijn bijzonder openhartig. Genemans doet het uitstekend, stelt goede en best harde vragen, maar laat de jongeren met een luisterend oor in hun waarde.

Natuurlijk is hij ervaren (maar dan nog), omdat hij er al een paar seizoenen Verslaafd heeft op zitten, waar hij volwassenen volgt die kampen met drugs-, alcohol- en game-problemen. En in Bureau Rotterdam en de voorlopers daarvan in Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en Arnhem, maakt de tv-maker de gekste dingen mee.

‘Ik ben pissig’

Yes We Can-oprichter Jan Willem Poot wordt haast moedeloos van de jeugdzorgproblematiek in ons land. „Als je er niet over praat, ga je dus ook nooit een oplossing krijgen. Dat is echt een grote fout die we in Nederland maken”, zegt hij. „Ik ben pissig, niemand neemt een beslissing. Doe dan wat, ga aan de slag man.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kijk #dejeugdkliniek seizoen 2.. meteen eerste aflevering greep me weer bij de keel…pfff!! — Maria (@MhhDas) November 7, 2023

De jeugdkliniek uit het programma gáát aan de slag. Met vele honderden kinderen per jaar die zijn uitbehandeld, volgens anderen dan. Poot: „Tegen hen is gezegd: we kunnen niets meer voor je betekenen.” De Yes We Can-man kan Ewout Genemans melden dat hij en zijn mensen de afgelopen jaren vele kinderen hebben kunnen helpen. „Maar we hebben ook problemen.”

Vreselijke telefoontjes

Dat begin van het tweede seizoen van De Jeugdkliniek raakt nou net de kern waarom dit tv-programma keihard nodig is. Poot legt namelijk uit: „We kunnen inmiddels 1400 jongeren per jaar behandelen, maar we hebben 3600 aanmeldingen per jaar. 2200 families hebben we continu op de wachtlijst. Het klinkt hard wat ik nu zeg, maar van die families die op de wachtlijst staan, hebben we jaarlijks zeker tien belletjes van ouders. Die zeggen ‘haal mijn zoon of dochter maar van de wachtlijst af, want hij of zij is er niet meer’. Suïcide, overdosis… dat is natuurlijk niet okay. De wachtlijsten moeten echt weg.”

De 18-jarige Fenne slaat later spijker op z’n kop. Zelf wordt zij nu behandeld, na vijf jaren van seksueel misbruik, gedragsproblemen en diverse verslavingen („3-MMC, cocaïne, wiet, hasj en alcohol”). Fenne zat eerder in een gesloten inrichting, maar is nu bij Yes We Can op haar plek. Ze zegt: „Ik vind dat iedereen zo’n kans verdient. Als ik niet op deze plek was geweest, dan zou ik er nu heel anders aan toe zijn…”

Aantal blikken uit 5: 4

Denk jij aan zelfmoord? 113 Zelfmoordpreventie is er voor je. Bel gratis met 0800-0113. Chatten kan ook.

Reacties