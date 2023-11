Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

PVV, FVD en VVD grootste partijen bij scholierenverkiezingen

De PVV en Forum voor Democratie (FVD) hebben de meeste stemmen gekregen bij de scholierenverkiezingen. Als het echte verkiezingen voor de Tweede Kamer waren geweest, zou de partij van Wilders 25 zetels hebben gekregen en de partij van Baudet 21 zetels.

Onder de scholieren is de VVD de derde partij met omgerekend 17 zetels. Die partij was in 2021 het populairst onder scholieren, maar zakte nu van 20,1 procent naar 10,8 procent van de stemmen.

De verkiezingen worden gehouden in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en de uitslag wordt op de avond voor de stembusgang naar buiten gebracht. Volgens organisator ProDemos hebben 143.991 scholieren en studenten op 397 onderwijsinstellingen een stem uitgebracht, en dat is een record. Bij de verkiezingen van 2021 stemden ruim 50.000 scholieren.

Vlak achter de VVD eindigden GroenLinks-PvdA en D66. Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, krijgt de stem van 2,8 procent van de deelnemende scholieren. Ook Piratenpartij – De Groenen en Nederland met een Plan krijgen onder de scholieren zo veel stemmen dat ze een Kamerzetel zouden hebben gekregen.

ANP

