Omtzigt blijft zwijgen of hij premier wil worden, twijfelt nog

Pieter Omtzigt is er nog niet over uit of hij beschikbaar is als premier, zegt hij tijdens het RTL-verkiezingsdebat zondagavond. Hij zegt zijn verkiezingsprogramma uit te willen voeren, en dat kan volgens hem misschien wel beter vanuit de Tweede Kamer dan vanuit het Torentje. Zijn partij, Nieuw Sociaal Contract, staat als een van de hoogste in de peilingen.

“Het gaat er mij om dat die agenda wordt uitgevoerd. Niet wie die waar uitvoert”, zegt Omtzigt. “Ik heb niets voor niets in het begin gezegd dat ik dat het liefste vanuit de Kamer doe.”

“Ik vind dat de macht terug moet naar de Kamer en niet in het Torentje hoort. We hebben een parlementaire democratie, geen presidentiële democratie.” Omtzigt heeft al langer de vraag afgehouden of hij premier wil worden.

Zijn tegenstanders in het debat, Dilan Yeşilgöz (VVD) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) zijn duidelijker: zij willen beiden premier worden. “Ik ben er klaar voor, maar het is aan de kiezer”, zegt Yeşilgöz. Timmermans wil Nederland “op een andere koers zetten”.

Voor het eerste grote verkiezingsdebat op tv heeft RTL de lijsttrekkers uitgenodigd van de drie grootste partijen in de meest recente Peilingwijzer, waarin het gemiddelde wordt genomen van verschillende peilingen.

