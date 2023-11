Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Peiling: Trump populairder dan Biden in veel belangrijke staten

De Amerikaanse oud-president Donald Trump gaat volgens een nieuwe peiling aan kop in vijf van de zes belangrijkste ‘swing states’. Hij scoort een jaar voor de presidentsverkiezingen beter dan zittend president Joe Biden in Arizona, Georgia, Michigan, Nevada en Pennsylvania, bericht The New York Times.

Biden won bij de presidentsverkiezingen van 2020 nog in al die staten van Trump. De Democraat gaat in de peiling inmiddels alleen nog aan kop in Wisconsin, waar hij 2 procentpunt hoger scoort dan zijn Republikeinse voorganger. Trump heeft in de vijf andere staten een voorsprong van tussen de 4 en 10 procentpunt.

Veel kiezers zeggen volgens de krant dat de economie in betere handen is bij Trump. Ook vinden veel respondenten Biden te oud voor het presidentschap. Hij wordt deze maand 81 en is de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis. Over de leeftijd van de 77-jarige Trump wordt veel minder negatief geoordeeld, blijkt uit de peiling van de krant en onderzoeksinstituut Siena College.

Strafzaken

Amerikanen mogen in november 2024 weer een president kiezen. Ze gaan dan naar de stembus in tientallen staten, maar op veel plaatsen staat de uitslag eigenlijk op voorhand al vast. Dat geldt niet voor de zogenoemde swing states, die daardoor een beslissende rol kunnen spelen.

Het staat nog niet helemaal vast dat Trump en Biden het volgend jaar weer tegen elkaar opnemen. Trump moet de voorverkiezing van zijn Republikeinse Partij nog winnen en is verwikkeld in meerdere strafzaken. Hij wordt wel gezien als favoriet om weer namens de Republikeinen mee te doen aan de presidentsverkiezingen.

