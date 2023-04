Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Undercover in Nederland-kijkers boos en verdrietig om ‘horror’-zorgboerderij: ‘Maag draait om’

De ‘heftigste zaak ooit’ van Undercover in Nederland, waar presentator Alberto Stegeman eerder al voor waarschuwde, maakte gisteravond heel wat los. Kijkers zijn geschrokken, boos en verdrietig. In de uitzending kwamen de mishandelingen en gruweldaden in een Groningse zorgboerderij aan het licht, waar verstandelijk gehandicapten zwaar mishandeld werden.

Eerder dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat de Groningse ‘horror’-zorgboerderij Aurora Borealis gesloten werd vanwege de zorgwekkende wanpraktijken die zich achter gesloten deuren afspeelden. Lijfstraffen, mishandelingen en vernederingen bleken daar aan de orde van de dag. De slachtoffers? Verstandelijk beperkte en zwaar autistische mensen. Inmiddels loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar de zes betrokkenen.

‘Horror’-zorgboerderij in Undercover in Nederland

Alberto Stegeman legde op beeld vast wat zich daar achter die gesloten deuren afspeelde en gisteravond verscheen die reportage op televisie. Oud-medewerkers trokken eerder aan de bel bij Stegeman en waarschuwden voor de gruweldaden die daar plaatsvonden. Michel K. en zijn schoonvader Paul W. blijken de hoofdverantwoordelijken voor de wandaden, die zich op de zorgboerderij sinds 2007 voordeden.

Oud-medewerkers vertellen aan Stegeman over de dingen die zij gezien hebben. Vastbinden, lijfstraffen, vernederingen, mishandelingen, kijkers weten niet wat ze horen en zien. Hun maag draait om van de verhalen die ze aanhoren en sommige kijkers kunnen de beelden niet verdragen.

Mishandelingen en vernederingen van gehandicapte mensen

Uiteindelijk lukt het de programmamakers om binnen bij de zorgboerderij te komen en de boel vast te leggen. Linda doet alsof ze stage wil lopen op de zorgboerderij en filmt meerdere dagen de mishandelingen, straffen en vernederingen. De gehandicapte bewoners worden op sadistische wijze behandeld. Bewoners die niet kunnen praten, goed kunnen bewegen of andere mentale of fysieke klachten hebben en daarvoor dagelijks gestraft worden. En Michel K., Paul W. en andere medewerkers laten hun barbaarse aanpak aan ‘stagiaire Linda’ zien, zonder gêne.

Michel K. blijkt een tiran, waar de bewoners doodsbang voor zijn. Later onthult K. dat hij drugsverslaafd was en in de drugshandel werkte. Maar hoe kan zo iemand een zorgboerderij runnen? Gemeente en de zorginspectie deden al die tijd niks, ondanks meldingen van oud-medewerkers. Het oprichten van een kleine zorginstelling blijkt een fluitje van een cent. En controles? Die zijn er niet.

Alberto Stegeman confronteert

Stegeman staat bekend om zijn confrontaties. In de volgende aflevering ziet de kijker hoe Stegeman de daders confronteert en de politie uiteindelijk binnenvalt op de zorgboerderij. De bewoners zijn daar inmiddels weggehaald.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kan dit echt niet meer aan zien. #undercoverinnederland — Patrick van Buijtene (@pvanbuijtene) April 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik word door verschillende mensen getipt over de misstanden die zijn te zien bij #undercoverinnederland We riepen hierover al eerder de minister naar de Kamer in het vragenuur. En maakten daarna ook een schriftelijke set. Wordt vervolgd. https://t.co/owyhh9GtwZ pic.twitter.com/xHTvSMTZZS — Lisa Westerveld 🌱 (@Lisawesterveld) April 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als begeleider in de gehandicaptenzorg breekt mijn hart in duizenden stukjes bij het zien van deze beelden! 🥺 Mijn keel schiet spontaan dicht! #undercoverinnederland — Flipje Fluitketelaar (@flipjefluit) April 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe kan een land met zoveel regels dit laten gebeuren voor ik weet niet hoe lang? Onbegrijpelijk #undercoverinnederland — Chan9. × (@ChanienwithCh) April 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Minstens zo schokkend als de getoonde mishandelingen vind ik het falen van de zorginspectie in deze. Dat zullen vast niet de enigste meldingen zijn waar ze niks mee doen. Voor de verantwoordelijken moet hun carrière voorbij zijn! #undercoverinnederland — Marc Zanders (@marcchicken) April 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Met kippenvel zit ik te kijken naar #UndercoverInNederland wat een vreselijke beelden. En zonder gene ook nog gewoon waar stagiaires / nieuwe medewerkers bij zijn waardoor je zeker weet dat dit écht aan de orde van de dag is. Afschuwelijk #Undercover — Jessica Kloosterboer (@aboutanurse) April 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een ontluisterende ontdekkingen bij de zorgboerderij, het maakt mij woest en verdrietig! 🤬😭 #UndercoverInNederland — Noortje van Lith (@LithNoortje) April 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe kun je (meervoudig) gehandicapte mensen STRAFFEN voor iets waar zij zelf niets aan kunnen doen? Hoe konden deze mensen hun diploma halen? Hoe kunnen mensen andere zoveel pijn doen. Hoe? Echt, hoe?!?! Godsamme man!!!! #undercoverinNederland — Kayleigh (@04041997x) April 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geen woorden.Voel intens medeleven voor de slachtoffers en hun familie.En wat te denken van de familie van de daders. Je zal er toch maar achter komen, dat je zoon, nicht, vader, dit op zijn geweten heeft.Dat je kind, zus, broer een monster blijkt te zijn. #undercoverinnederland — Linda Bernaards 💕 (@lindabernaards) April 23, 2023

Je kijkt Undercover in Nederland terug via KIJK.