Werknemers in rouw ervaren onbegrip op werk na verlies dierbare: ‘Schokkende cijfers’

Overvallen door rouw vanwege het verlies van een dierbare, dan kan de de overgang naar de werkvloer een pijnlijke zijn. Dat blijkt uit vandaag verschenen onderzoek van vakbond CNV. 65 procent van de ondervraagden vindt het rouwverlof op hun werk onder de maat.

,,Dit zijn schokkende cijfers. Veel werkgevers snappen nog steeds niet hoe ze met rouwende werknemers om moeten gaan”, zegt Piet Fortuin, CNV-voorzitter. CNV liet het onderzoek uitvoeren onder 1900 werkenden die de afgelopen tien jaar met rouw te maken hebben gehad.

Kans op burn-out door rouw

Vier op de tien werkgevers geven rouwende werknemers te weinig ruimte om hun verlies te verwerken, blijkt uit dat onderzoek. En dat is een kwalijke zaak, stelt Fortuin. „Dat is schadelijk: 10 procent van de rouwende werknemers komt uiteindelijk in een burn-out terecht, blijkt ook uit dit onderzoek. Werkgevers moeten meer streetwise worden in de omgang met rouwende werknemers.”

Uit het onderzoek van CNV blijkt dat 37 procent van de werknemers die te maken hadden met rouw, vindt dat ze te snel weer aan het werk gingen en 28 procent was voor langere tijd niet in staat goed te functioneren.

Druk om snel te beginnen

„Veel leden geven aan dat de werkgever hen onder druk zette om snel weer te beginnen”, zegt Fortuin. „Sommigen krijgen zelfs extra werk ‘voor de afleiding’. Funest voor het functioneren, zeker op lange termijn. Het is daarnaast niet slim van werkgevers: uiteindelijk kost ze dit meer geld door een hoog ziekteverzuim en burn-outs.” Volgens Fortuin betalen werknemers op lange termijn de prijs als ze niet genoeg tijd geven aan het verlies dat werknemers doormaken.

Afhankelijk van de werkgever en van de relatie met de overleden dierbare heb je meestal maximaal vier dagen verlofrecht (zoals bij een ouder, partner of kind). 77 procent van de ondervraagden geeft aan voorstander te zijn van een verlofrecht van twee weken.

„Werkend Nederland heeft grote behoefte aan een wettelijke regeling, blijkt uit onze cijfers”, zegt Fortuin. „Maar dit verlof komt tot nu toe moeizaam tot stand. De politiek komt nauwelijks in beweging. Onbegrijpelijk, zeker gezien het hoge aantal burn-outs. Daarom moet de politiek snel over de brug komen met een rouwverlof van twee weken.”

