Brand in gemeentehuis Soest mogelijk aangestoken

De brand die maandag rond middernacht woedde in het gemeentehuis in Soest is mogelijk aangestoken. De politie sluit dat niet uit na forensisch onderzoek en een buurtonderzoek.

Iets voor middernacht ging het brandalarm in het gebouw af. Ook zou er een explosie zijn gehoord. De brand kon snel worden geblust. De politie roept dinsdagmiddag getuigen en mensen met beeldmateriaal uit de omgeving van het Raadhuisplein op zich te melden.

Er was niemand in het gemeentehuis aanwezig tijdens de brand. De brand was in de werkruimtes van de publieksbalie, daar is veel schade. Afdeling Burgerzaken is voorlopig gesloten, wie een afspraak had zou gebeld worden om die te verplaatsen. Ook andere plekken als vergaderruimten en de raadzaal zijn voorlopig niet te gebruiken door rook- en roetschade. Documenten als paspoorten zijn niet verloren gegaan omdat die in een kluis lagen, zo meldde de gemeente eerder dinsdag.

