X Days Outside: Gen Z zonder mobieltjes in de wildernis, zielig of ‘ze moeten niet zeuren’?

Wat als je generatie Gen Z in het diepe gooit voor een extreem experiment, namelijk overleven in het wild? Dat is in X Days Outside de uitdaging voor Gen Z’ers die het tijdperk zonder internet niet kennen. Omroep Powned zendt de serie vanaf vanavond uit. Zien we slappe-hap-gasten?

Eerst even dé horror. PowNed dacht: ‘Laten we X Days Outside eens lekker starten tegenover de verkiezingsavonden van NPO 1 en RTL 4. Da’s een beetje kansloos. Aan de andere kant: niet íedereen zit op urenlang gewouwel over het stemmen te wachten, hoe interessant natuurlijk ook. Buiten dat: Gen Z is de generatie van ‘tv kijken wanneer je zelf wilt’ en de eerste twee afleveringen van X Days Outside zijn nu al op NPO Start te zien. Metro is de beroerdste niet: we geven het nieuwe programma met wat aandacht een steuntje in de rug met een plek in de tv-rubriek Blik op de Buis.

Gen Z, een veelbesproken generatie

Gen Z gaat bij velen over de tong tegenwoordig, zoals dat ook bij eerdere generaties het geval was. Metro doet daar aan mee, met artikelen als ‘Gen Z werkt het liefst in deze branche‘ en ‘waarom Gen Z’ers moeilijk de ware liefde kunnen vinden’. En oh ja, dit is wat Gen Z graag een dagje doet: bed-rotten…

📲 Gen Z Gen Z is de ‘demografische generatie’ die is geboren tussen 1997 en 2012 en opvolger van de millennials. Volgens het Amerikanse Pew Research Center dan, anderen kiezen voor een periode die nog iets eerder begint of eindigt. Vanaf jonge leeftijd gaan Gen Z’ers om met internet. Hun leven bestaat voor een belangrijk deel uit apps en sociale media. Andere benamingen voor Gen Z’ers zijn ‘De Zombies’ en ‘de beeldschermgeneratie’.

Een niet-digitale uitdaging

Hoe ver is deze Gen Z-generatie, zonder internet en mobiele telefoons, verwijderd van de natuur? Kunnen zij zichzelf zonder digitaal connected te zijn, redden? Negen totaal verschillende jongeren, op het oog allemaal begin twintigers, gaan die uitdaging dus aan in het avontuurlijke realityprogramma X Days Outside.

We zien ze in de eerste aflevering meteen in een lekke rubberboot op een meertje in the middle of nowhere. ‘Wat moet ik doen als mijn rubberboot lek is?’ googlen is er nu even niet bij. Met je zware tas naar de kant zwemmen in water van 4 graden celsius wel. Kort daarvoor hebben zij thuis een app gehad, dat een avontuur wacht zonder elektra, kraanwater, verwaring en een goed gevulde ijskast. Zonder luxe die normaal zo vanzelfsprekend is dus.

‘Waar is mijn parfum?’

De negen krijgen welgeteld 10 minuten de tijd om hun tas te pakken en te vertrekken. „Waar is mijn parfum?”, roept poppetje Amber (sorry Amber). Ze smijt een berg kleding in haar tas. „En make-upremover en wenkbrauwenborstels.” Zo zijn er wel meer mooie uitspraken. Douwe bijvoorbeeld: „Op Instagram heb ik een heel leuk leven.” Als het over ‘wat voor eten heb je in je tas gestopt’ gaat, weet één van de deelneemsters te melden: „Ik heb een kilo quinoa mee.”

X Days Outside start dus met een doorweekte groep Gen Z’ers. Een groep die beter kan swipen dan een lekke fietsband repareren (die komt van de voice over, niet van Metro). Overleven en de eigen boontjes doppen, daar gaat het nu om.

Op jezelf aangewezen in X Days Outside

De eerste 24 uur is ‘team Gen Z’ op zichzelf aangewezen. Ze moeten met wat aanwijzingen (van een tablet in plaats van rooksignalen of zo, da’s nou jammer) op zoek naar het trainingskamp van survivalexperts Govert en Tom. Zij zullen de jongeren de hoognodige skills bijbrengen. De bewoonde wereld is na een onbekend aantal X Days Outside de eindstreep.

Dat gebeurt na zware mentale en fysieke beproevingen in de ongerepte natuur. Een slaapplek moet worden gebouwd en de deelnemers moeten zelf voor hun voedsel zorgen. De weg wordt gezocht met hééééél bijzondere dingen: een kompas en de zon. Waar is de navigatie van Google als je die zo nodig hebt… Sleept generatie Gen Z elkaar erdoorheen of slaat de vlam in de pan? De vlam slaat wel in een paar sportschoenen trouwens. Het blijkt niet zo handig om die een paar centimeter naast een knapperend vuurtje te drogen. Het woord fucking valt ondertussen opvallend vaak.

Programma over Gen Z is op z’n minst leuk

X Days Outside start nog niet briljant, maar is op z’n minst leuk om naar te kijken. Een wat oudere generatie zal af en toe het hoofd schudden of wat besmuikt lachen. De kijkende Gen Z’ers zelf zullen zich afvragen hoe zij deze situatie ‘zouden overleven’. Meeleven kan met de negen deelnemers in ieder geval. Of je ze nou een beetje zielig of stoer vindt of denkt ‘zeur es even niet zo, joh’.

Kostelijke gesprekken hoor je sowieso. „Weet je waar ik nu aan denk?”, vraagt iemand bijvoorbeeld als de groep over modderpaden door een bos struint. „Peuken?”, gokt een ander. „Nee, de avondvierdaagse.”

Aantal blikken uit 5: 3

X Days Outside is vanaf vandaag (woensdag) om 20.20 uur te zien bij PowNed op NPO 3. De serie bestaat uit acht afleveringen van 40 minuten.

