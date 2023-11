Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Epische film over Napoleon met Joaquin Phoenix, maar wat blijft hangen is ook ‘een heel raar mannetje’

Een grote film over Napoleon, daar is lang naar uitgekeken. En er wordt ‘wat afgeluld’ over deze (Britse!) titel met Joaquin Phoenix en Vanessa Kirby. Goed, slecht, episch, kan ermee door… van alles klinkt er over deze held van Frankrijk. Want zo zien ze de ‘grote kleine man’ nog altijd.

Napoleon (ruim 2,5 uur) draait vanaf morgen in de Nederlandse bioscopen. Metro ging alvast kijken om zelf een oordeel te vellen en daarmee is Napoleon natuurlijk de Filmrecensie van de Week.

Makers: ‘Magistraal epos over Napoleon’

Napoleon is een spektakel over de turbulente opkomst en ondergang van de beroemde Franse keizer Napoleon Bonaparte (Phoenix). De film wordt relatief chronologisch verteld, vanaf eind achttiende eeuw toen de generaal (of dictator?) opkwam tijdens de Franse revolutie. De makers van Sony Pictures noemen het zelf ‘een magistraal epos van Napoleons onstuitbare opmars naar de macht’. En dit alles aan de hand van ‘zijn verslavende wispelturige relatie met Josephine (Kirby), zijn enige ware liefde’. Met een reeks dynamische oorlogsscènes maken kennis ‘met Napoleons geraffineerde militaire en politieke strategieën’. Daar is overigens weinig aan gelogen, al kunnen we als bioscoopgangers natuurlijk prima zelf bepalen of iets magistraal is.

Kinnesinne Fransen en Britten

Zoals gemeld: er wordt veel over Napoleon gesproken. Er is namelijk een heuse kinnesinne gaande tussen met name de Franse en Britse pers. De Fransen vinden Napoleon niet zo goed gelukt, zijn zuur en schrijven vooral over fouten. Een voorbeeld is de openingsscène, als echtgenote van koning Lodewijk XVI Marie-Antoinette door een guillotine wordt onthoofd. Napoleon staat toe te kijken bij de dood van ‘de plaag van Frankrijk’. Klopt niks van, vinden de Fransen.

Maar ja, zijn diezelfde Fransen niet gewoon jaloers op de Britten dat zij onder leiding van die grote regisseur Ridley Scott (van Blade Runner tot House of Gucci, 85 jaar inmiddels) Napoleon hebben gemaakt? Juíst die verdomde Britten die een einde maakten aan het tijdperk van hun held en waarbij de pers wél razend enthousiast is? Hadden zij niet gewoon zelf een episch werk over hun held kunnen maken? Maar ha!, die was er al, vertelde een Frankrijk-correspondent gisteren toevallig op NPO Radio 1. „Een 7 uur durende film uit 1927, die nu wordt gerestaureerd om misschien in 2024 uit te brengen.” Zeven uur… of de bioscoopganger anno nu daar nou op zit te wachten? Breng lekker uit in 2027 zouden we bij Metro zeggen, en maak er een leuk eeuwfeestje van.

Liever deze Napoleon

Nee, doe dan deze Napoleon maar. Wij hebben tenslotte niets te maken met die fittie tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Napoleon is namelijk een prima film geworden (magistraal is wat overdreven), waarvoor je heel goed naar de bios kunt gaan. Drievoudig Oscar-genomineerde (Gladiator, Walk The Line en The Master) Joaquin Phoenix en Vanessa Kirby als zijn vrouw zijn uitstekend.

Het hele verhaal van deze film zullen we niet oprakelen, want je krijgt zo’n beetje de hele geschiedenis van Napoleon te zien. Van zijn opkomst tot de legendarische veldslagen in Rusland tegen tsaar Alexander. Van zijn verbanning naar Elba en terugkeer voor een tweede termijn in Frankrijk, tot zijn definitieve verbanning naar Sint-Helena, waar Napoleon in 1821, nog maar net de 50 gepasseerd, overleed.

Napeleon, een beetje een stakker

Wat deze Metro-verslaggever vooral bij blijft, is wat voor raar, gek mannetje Napoleon eigenlijk was. Een beetje een stakker hier en daar. Hoe groots zijn daden ook (je kunt je wel afvragen of het aantal van een stuk of drie miloen doden dat hij op zijn geweten heeft ‘groots’ kan worden genoemd), als persoon was Napoleon bijzonder. Klein van stuk, al is de geschiedschrijving daarover niet eensgezind. Hard, keihard en amper op een lach te betrappen. Een man ook die van Josephine eiste dat zij hem vertelde ‘dat hij de allerbelangrijkste op de wereld was’.

En die hoed… Misschien vind jij die episch of magistraal, maar deze kijker blijft het een verkeerd-om-op-z’n-hoofd-ding vinden. En als we de film mogen geloven, droeg hij hem zelfs al bij het ontbijt. Buiten dat is het natuurlijk een persoon die geschiedenis heeft geschreven, al mogen we de vele doden niet vergeten. Liefhebbers van grote veldslagen zijn bij Napoleon op hun plek. Je kunt het ook wat te veel van het ‘goede’ vinden en het zoveelste dode paard en weer een soldaat die aan een bajonet wordt gespiest wel een keertje te hebben gezien.

Beoordeling uit 5: 3,5

Noot: 4 voor geschiedenis- en veldslagenliefhebbers.

Metro’s Filmrecensie van de Week lees je elke woensdagavond. Op donderdag verschijnen nieuwe titels in de Nederlandse bioscopen (zoals Napoleon), soms op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: God is a Bullet met Jamie Foxx, over een ex die wordt gedood en een dochter die wordt gekidnapt door een satanische sekte.

