Politie gaat uit van opzet na brand in gemeentehuis Soest

De brand die in de nacht van maandag op dinsdag korte tijd woedde in het gemeentehuis van Soest is aangestoken. Dat meldt de politie. Er zijn voldoende aanwijzingen voor en die worden allemaal onderzocht, zegt een woordvoerster.

Zo worden onder meer camerabeelden bekeken. De politie heeft ook getuigen opgeroepen zich te melden. Er waren woensdagochtend nog geen tips binnengekomen.

De schade in het gemeentehuis is aanzienlijk en de afdeling Burgerzaken is voorlopig dicht. Burgemeester Rob Metz noemt brand „natuurlijk altijd vervelend maar als er opzet in het spel is helemaal. Zeker ook omdat de inwoners daar de dupe van worden doordat de dienstverlening in de knel komt.”

De korte brand in het gemeentehuis heeft vermoedelijk voor enkele tonnen schade veroorzaakt. Dat is een eerste, voorlopige inventarisatie van de gemeente. Er wordt elders in het gebouw een provisorische balie ingericht zodat mensen binnenkort weer terechtkunnen op de afdeling Burgerzaken.

ANP

