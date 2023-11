Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouwen die abortus hebben gehad, vertellen hun verhaal bij Nadia: ‘Werd door spiraal heen zwanger’

Nadia draaide gisteravond om een beladen onderwerp: abortus. In Nederland staat het nog altijd in het wetboek van strafrecht. Zit er daardoor een taboe op? Ervaringsdeskundigen schoven aan om hun verhaal te delen.

De talkshow Nadia is vorige maand verhuisd naar de late zondagavond.

Een van de gasten is tv-presentatrice Nienke de la Rive Box, die vertelt recentelijk een abortus te hebben gehad. Ze legt uit hoe dat was. „Het is raar om het fijn te noemen, maar dat het op dat moment kon, vond ik heel fijn. En ik vond de behandeling zelf heel prettig. Ik voelde me goed begeleid, het hele proces voelde op een bepaalde manier vertrouwd. Dus eigenlijk was het een goede ervaring.”

Hoe kwam ze tot haar keuze? „Het leven is een geschenk, dat deel ik helemaal met mensen die tegen abortus zijn. Als je een kind op de wereld zet, dan is dat een heel groot ding. Ik had net een kind op de wereld gezet. Toen bleek ik ineens door mijn spiraal heen zwanger. Alles in mij schrok zich helemaal kapot en mijn partner ook. We hadden echt het gevoel: dit kan niet nu, we hebben net een kind en daar willen we tijd en aandacht aan geven. Toen was de keuze snel gemaakt.”

Ze heeft haar verhaal niet met veel mensen gedeeld. „Ik ben gezegend met een omgeving waarmee ik erover kán praten, maar ik heb het eigenlijk weinig gedaan. Ik ben 37 en dan heb je ook mensen om je heen die heel erg graag kinderen willen, maar het is ze niet gegund. Dat maakt het voor mij een onderwerp om het er niet over te hebben.”

Toch besloot Nienke bij Nadia het podium op te zoeken. „Dat is een groot contrast, maar omdat ik in de situatie belandde en tegenkwam welke kant het gesprek opgaat, vind ik het toch heel belangrijk. Dat je je er als vrouw voor zou moeten schamen.”

‘Voelde alsof ik het stiekem moest doen’

Alina raakte op haar 17e zwanger en wist meteen dat ze een abortus wilde. „Ik heb daarna nog een keer een abortus gehad. Recenter: anderhalf jaar geleden. Dat was een hele andere ervaring dan toen ik jonger was, toen zaten we ook nog met de bedenktijd. Die is inmiddels afgeschaft.”

Ze had sterk het gevoel dat ze de juiste keuze maakte. „Toch was het heel spannend en voelde het alsof ik het stiekem moest doen. Ik weet nog hoe ik googelde naar abortusklinieken en bijna bang was dat het in mijn browsegegevens stond. We hadden het er nog nooit over gehad, je leert er eigenlijk nooit iets over. Toch vind ik het heel fijn dat mijn instinct mij op dat moment geholpen heeft met wat ik moest doen.”

‘Iedereen een eigen reden voor een abortus’

Ze vindt de manier waarop het nu geregeld is, niet in de haak. „Ik vind het niet oké dat we vrouwen beperken in hun zelfbeschikkingsrecht. Destijds was er ook nog de bedenktijd, waarbij we vrouwen opleggen dat ze vijf dagen extra moeten wachten. Ik voelde me niet serieus genomen om keuzes te maken over mijn eigen leven.”

Over haar tweede abortus: „Ik heb altijd voor mezelf een reden gehad dat ik toen te jong was. Toen het recenter gebeurde, dacht ik: die reden heb ik nu niet meer. En toch voel ik dat ik het niet wil en dat is mijn eigen keuze. Iedereen heeft zijn eigen reden en unieke ervaring, maar waarom een vrouw ervoor abortus kiest, is zo’n persoonlijke beslissing. Die is aan haar en aan niemand anders.”

Je kunt Nadia terugkijken via NPO.

