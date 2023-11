Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen actie SGP tegen abortus wegens angst om rellen, botsing daarover tussen Omtzigt en D66 in Op1

De SGP komt vandaag niet in actie tegen abortus bij een kliniek in Utrecht uit angst om ongeregeldheden. Gisteravond kwam het onderwerp abortus al voorbij in talkshow Op1, waarbij een D66-kandidaat Pieter Omtzigt vroeg ‘wat te doen met SGP’ in een eventueel kabinet. Omtzigt had daar een behoorlijk duidelijk antwoord op, niet in het voordeel van D66.

SGP had vandaag een steunactie aan zogenoemde ‘pro-life wakers’ gepland, meldt de partij in een persbericht. Maar ziet daar dus vanaf. „Om ongeregeldheden te voorkomen gaat dit geplande bezoek niet door”, aldus de partij, die zegt dat zich daar pro-abortusactivisten hebben verzameld.

De politieke partij SGP is dus fel tegenstander van abortus en steekt dat niet onder stoelen of banken. De onlangs afgezwaaide fractievoorzittter Kees van der Staaij vergeleek abortus in talkshow Jinek eerder al eens met „het kopen van een pannenset“.

Praten met wakers die vrouwen benaderen over abortus

De bedoeling was dat Kamerlid Diederik van Dijk, kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen, tussen 11.00 en 12.00 uur aanwezig zou zijn bij de kliniek. Van Dijk wilde een gesprek voeren met de zogeheten wakers. Zij benaderen bij dit soort klinieken vrouwen die abortus willen plegen met als doel dit te voorkomen.

De partij ziet af van het bezoek omdat er „tientallen pro-abortusactivisten” bij de kliniek zijn. Zij hebben zich volgens de SGP agressief gedragen tegenover de pro-life wakers en leuzen gekalkt op de straat voor de kliniek.



Woensdag kondigde de SGP aan gisteren en vandaag abortusklinieken te bezoeken „om steun te betuigen aan wakers die op een zorgvuldige en liefdevolle manier in gesprek gaan met vrouwen in een uiterst kwetsbare periode van hun leven”. Volgens de streng christelijke partij is abortus „dé grootste misstand van onze tijd”. Lijsttrekker Chris Stoffer was gisteren bij een kliniek in Rotterdam.

Kritiek op acties SGP

De actie van de SGP kon rekenen op flinke kritiek van andere politici. VVD-leider Dilan Yeşilgöz is „klaar met dit oerconservatieve gedoe”, schreef ze in een tweet. D66-leider Rob Jetten noemde de actie „zeer ongepast” en partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie zei dat ze zoiets niet zou doen, hoewel de partij tegen abortus is.

Nu het bezoek aan de kliniek in Utrecht niet doorgaat, wijkt Van Dijk uit naar „een andere locatie voor een gesprek met één van de wakers”, aldus de SGP.



Vraag over abortus/SGP aan Pieter Omtzigt

De mogelijke verkiezingswinnaar Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) zat gisteravond aan tafel in talkshow Op1, om onder meer te vertellen dat hij (hoogstwaarschijnlijk) niet van plan is om premier te worden als zijn partij de grootste wordt. D66-kandidaat Carline van Breugel was ook aanwezig en die wilde weleens weten of Omtzigt wel kan regeren met SGP, als die partij zo fel tegen abortus is.

Van Breugel: „Ik vind het belangrijk dat we allemaal in een land kunnen leven waarin we onszelf kunnen zijn en ons goed kunnen voelen. Baas in eigen buik hoort daar zeker bij. Ik begrijp dat de heer Omtzigt het voor zich ziet om met de SGP een coalitie te vormen. Ik vind dat eigenlijk heel eng.”

Reactie van Omtzigt

De politicus ging de vraag bepaald niet uit de weg: „Ik sluit politieke samenwerking niet uit, er zijn meer standpunten van SGP die niet de mijne zijn. Zo lijkt het me helder dat het kiesrecht voor vrouwen nooit ter discussie kan staan. Ons eigen standpunt is duidelijk en het standpunt van een hele grote meerderheid in de Tweede Kamer is duidelijk. Ik denk niet dat dat zal veranderen in zo’n coalititie.”

De D66’er probeerde het nog een keer, maar Pieter Omtzigt kwam toen met een zogeheten koekje van eigen deeg: „In de tijd dat de PvdA en de VVD samen het kabinet vormden tussen 2012 en 2017, toen had Rutte geen meerderheid in de Eerste Kamer. Toen waren er drie partijen die de coalitie (als gedoogpartijen, red.) steunden. Dat waren ChristenUnie, D66 en SGP. En toen was het ook voor D66, waar je zelf lid van bent, geen enkele moeite om te zeggen ‘we zijn het over abortus niet eens, maar we willen wel samen’.”

