Doe jij deze populaire gerechten weleens in jouw airfryer? Dat is gevaarlijk, zeggen voedselexperts

Tegenwoordig heeft bijna iedereen een airfryer in huis. En waarom ook niet? De heteluchtoventjes in de vorm van een friteuse zijn superhandig om allerlei gerechten mee te maken. Maar let op: niet alles kan erin. En daar gaat het soms fout.

In een airfryer bak je met hete lucht in plaats van met vet, zoals dat bij een friteuse het geval is. Daarom wordt de airfryer zo bewierookt: je hebt veel minder olie nodig om gerechten klaar te maken. Dat maakt je eten gezonder. En dat maakt het opruimen makkelijker, want als dat overgebleven frituurvet is ook zo onhandig. Waar je dat laat? Niet in de gootsteen kiepen in ieder geval!

Bovendien is er nog een voordeel van een airfryer ten opzichte van een friteuse: je kunt er echt alles in kwijt. Of nou ja, alles? Volgens voedselexperts doe je er goed aan sommige ingredi毛nten en gerechten niet in de airfryer te stoppen. Die mogen om veiligheidsredenen niet met lucht gebakken worden.

Dit kan de bodem van het airfryermandje verbranden

Welke zijn dat dan? Voedingsexperts van BBC Good Food, het voedselkatern van de bekende Britse zender, raden ten eerste af alles met een nat beslag in de airfryer te bakken.

Bij bereiding zullen die een rommelige bende van de airfryer maken. En daar schuilt gelijk het gevaar in: omdat er niet genoeg hete olie is om het beslag te laten stollen, zal het beslag waarschijnlijk overal druppelen in plaats van een knapperig laagje te vormen. De plas beslag kan de bodem van de airfryermand verbranden.

Het gaat overigens niet om vis of kip uit de vriezer met een krokant laagje, omdat dat het natte beslag hard wordt tijdens het invriesproces.

Brandgevaar door kortsluiting van apparaat

Om dezelfde reden is het ook beter om geen ‘natte’ gerechten, bijvoorbeeld met een saus, te bereiden in een airfryer. Denk dan bijvoorbeeld aan stoofpotjes, chili con carne of pasta. 鈥濷mdat de hete lucht in de airfryer circuleert, kunnen hete vloeistoffen gaan spetteren, wat gevaarlijk en rommelig kan zijn.”

Ook popcorn doe je beter niet in een airfryer. Ten eerste omdat de meeste niet de vereiste temperatuur bereiken om de korrels te laten knappen. 鈥濸opcornkorrels kunnen ook vast komen te zitten in het verwarmingselement van de airfryer, waardoor het apparaat kortsluiting kan veroorzaken en er brandgevaar ontstaat.”

