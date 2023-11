Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw die uitviel tegen Timmermans roept op PVV te stemmen: links Nederland vindt SBS-debat ‘vooringenomen’

Alhoewel het alweer een paar dagen geleden is, blijft het SBS-debat de gemoederen bezighouden. Want was Het Debat van Nederland, waarin gewone burgers in gesprek mochten met de lijsttrekkers van de vier grootste partijen, wel zo onpartijdig? Een van de burgers die meededen roept namelijk op PVV te stemmen.

Volgens links Nederland stonden de ‘gewone burgers’ uit het SBS-debat helemaal niet zo neutraal in de wedstrijd. Zo blijkt Cindy, de vragen stellende vrouw uit het publiek die Frans Timmermans hoofdschuddend aanhoorde en hem het vuur aan de schenen legde, op te roepen op de PVV te stemmen.

„Het kan toch niet zo zijn dat debatten worden gemanipuleerd door ingebrachte gasten en zij daar een zorgvuldig in elkaar gedraaid en gescript riedeltje gaan afspelen”, zeggen twitteraars uit linkse hoek nu. Maar zij krijgen gelijk een rechtse directe.

Want anderen wijzen juist op de non-binaire Bram (24) die twee weken geleden lijnrecht tegenover Thierry Baudet stond in het jongerendebat van NOS op 3. Zette de omroep daar dan geen onbevooroordeelde jongeren tegenover de FVD-leider om hem het vuur aan de schenen te leggen? Oftewel: het gebeurt net zo goed andersom.

SBS-debat was ‘gamechanger’: Geert Wilders met PVV bovenaan

Toch wordt er nog veel over het SBS-debat gesproken, waarin ‘échte burgers’ aan het woord kwamen. Een groot verschil met het jongerendebat van de NOS is er in ieder geval wel. Volgens Maurice de Hond was het SBS-debat namelijk een ‘gamechanger’. Voor één man wel te verstaan: Geert Wilders. Die is in één klap samen met de VVD de grootste partij, volgens zijn eigen peilingen dan.

Geert Wilders was dan ook de duidelijke winnaar van het Het Debat van Nederland. En dat had waarschijnlijk veel te maken met dat ene veelbesproken fragment met ‘gewone burger’ Cindy uit Zaandam, die in armoede leeft.

Vragensteller Cindy uit publiek heeft forse kritiek op Frans Timmermans

Misschien weet je het nog: Cindy nam geen genoegen met het onbevredigende antwoord dat Frans Timmermans gaf op haar vraag wat hij en de andere lijsttrekkers aan armoede wilden doen. Timmermans zei dat uit de doorrekening van zijn verkiezingsprogramma bleek dat na vier jaar de armoede halveert. En dat is meer dan bij alle andere partijen.

Maar Cindy viel over die vier jaar. Vier jaar? Er moest veel sneller een oplossing komen, vond de hoofdschuddende Cindy, die uitviel tegen de ietwat onhandige lijsttrekker van GroenLinks/PvdA. Want hij wil het eigen risico niet afschaffen? Onbegrijpelijk, beet ze hem toe. Geert Wilders keek toe en sprong op een gegeven moment handig op de situatie in. „U kunt wachten, zij kan niet wachten”, sneerde hij, terwijl hij Timmermans wees op zijn wachtgeld. „Zij moet het geld nu hebben.”

Cindy’s ogen glunderden, terwijl Geert Wilders verklaarde dat Timmermans ‘het contact met de werkelijkheid was verloren’. Ze klapte terwijl Wilders die woorden uitsprak. Later bleek het een gouden zet van Wilders, die ineens samen met de VVD op één stond in de peilingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wilders: "Timmermans, u krijgt wachtgeld. Deze vrouw krijgt een uitkering. Zij kan niet wachten. U bent het contact met de werkelijkheid totaal verloren." pic.twitter.com/1a8fbFi8vZ — Hart van Nederland (@HartvNL) November 16, 2023

Links Nederland vindt SBS-debat ‘vooringenomen’

Maar links Nederland heeft een zure nasmaak overgehouden aan Het Debat van Nederland en doet er alles aan om Geert Wilders niet de grootste te maken. Dus zijn de pijlen gericht op het ‘gamechanging’ debat van SBS, waarna de populariteit van de PVV-leider nog maar eens werd versterkt.

Het debat was helemaal niet neutraal, er werden vooringenomen burgers naar voren geschoven, zo wordt door links beweerd. Want waarom doet de vrouw uit het publiek op Facebook dan meerdere oproepen om op de PVV te stemmen, merken twitteraars op. Ze beweerde net na het debat toch een zwevende kiezer te zijn? En waarom staat ze lachend op de foto met Geert Wilders?

Volgens anderen moeten de twitteraars zich er niet zo druk om maken, omdat het andersom net zo goed gebeurt, terwijl ze wijzen op het jongerendebat bij NOS op 3.

Metro heeft SBS om een reactie gevraagd naar aanleiding van de kritiek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Allemaal boze fans van Wilders die beweren dat ik deze foto heb gefotoshopt, terwijl hij gewoon op de Facebook-pagina van de mevrouw in kwestie staat. Net als talloze andere informatie die haar verhaal in een heel ander daglicht plaatst. Waarom liet de journalistiek het afweten? https://t.co/IDhy43dqts — Paul van den Berg (@Fromdamountain) November 20, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeg, alle journalisten van Nederland, zoek dit eens uit? Wie is verantwoordelijk voor deze vermoedelijke oplichting/beïnvloeding? Haast is geboden. https://t.co/DpcYlMchDZ — Diederik Ebbinge 🏳️‍🌈 (@diederikebbinge) November 19, 2023

Reacties