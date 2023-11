Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VN: ‘Aantal doden Gazastrook is zo schokkend hoog, het is geen bijkomende schade’

Het aantal doden in de Gazastrook is zo “schokkend” hoog, dat het niet meer kan worden afgedaan als zogenoemde collateral damage (bijkomende, onbedoelde schade). Dat zei de directeur van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), Philippe Lazzarini, na zijn terugkeer uit het door Israël belegerde Palestijnse gebied.

Lazzarini noemde wat hij heeft gezien hartverscheurend. “De mensen willen in de eerste plaats een wapenstilstand. Ze willen dat er een einde komt aan deze tragedie. Het was een van de treurigste dagen van mijn humanitaire werk.” Hulp is extreem moeilijk door brandstoftekorten, aanhoudende bombardementen, de vernietiging van infrastructuur en verstoorde communicatienetwerken.

Volgens het ministerie van Gezondheid van Hamas, de beweging die de Gazastrook controleert, zijn sinds het begin van de oorlog met Israël op 7 oktober al ruim 9200 inwoners gedood.

Reacties