Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers smullen van ‘val van het kabinet’ in het Sinterklaasjournaal: ‘Houd je op de been in bizarre tijden’

Veel kijkers hebben gisteravond weer gesmuld van Het Sinterklaasjournaal, met een tamelijk briljante eigen invulling van de eerdere val van het kabinet Rutte IV. Of de kinderen het ook zo leuk vinden, is maar de vraag. Het verdere verloop van het Sinterklaasfeest en Pakjesavond lijkt zoals altijd volledig in het water te vallen.

Voor wie het gemist heeft, dit is er in Het Sinterklaasjournaal aan de hand: alle Pieten willen nu ook hun schoen weleens zitten, maar hoofdpiet gaat daar niet in mee. Ze zijn daarom allemaal in staking gegaan. Sinterklaas schreef daarop via de website van Het Sinterklaasjournaal verkiezingen uit: mogen de pieten wel of niet hun schoen zetten?, zo luidde de vraag. De uitslag van de verkiezingen volgde natuurlijk woensdagavond, net als die andere verkiezingsuitslag.

Sinterklaasjournaal ‘speelt val van het kabinet na’

In het Grote Pietenhuis wordt ondertussen koortsachtig overlegd over ‘hoe nu verder’. Het Sinterklaasjournaal heeft de invulling daarvan zo gemaakt, dat het voor volwassenen lijkt alsof we naar de val van het kabinet eerder dit jaar zitten te kijken. Uiteraard komt hoofdpiet op de fiets naar de besprekingen. Hij zwaait driftig naar de verzamelde pers, waarbij hij continu ‘hai, haaaaai’ roept. Waar hebben we dat nou eerder gezien?

Diezelfde verzamelde pers wacht ondertussen voor de dichte deur van het Pietenhuis. Zij zagen eeder iemand als een ware Johan Remkes binnenstappen, om de boel te lijmen. Het bleek echter de baas van Chinees restaurant De Gulden Middenweg, die eten kwam brengen. Mooi om te zien is dat die pers bestaat uit zo’n beetje alle bekende parlementaire tv-journalisten van ons land. Van Wouter de Winther van De Telegraaf tot Sam Hagens van SBS6, ze werken allemaal aan Het Sinterklaasjournaal mee (en ze hebben het in deze tijd al zo druk…). Gisteravond zongen zij zelfs gezamenlijk een lied.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Doorbraak in Het Sinterklaasjournaal?

Gisteravond leek Het Sinterklaasjournaal met een doorbraak in de zo vastgelopen Pieten-besprekingen te komen. Mark Ru… eh, hoofdpiet kwam namelijk door de zo lang gesloten deur. „Hai hai hai, goeienavond”, opende hij. „Zoals u allemaal weet leek het mij geen goed plan als de pieten ook hun schoen zouden zetten, daarvoor zijn er gewoon te weinig schoenkadootjes. Daarom ben ik met de pieten in gesprek gegaan, we wilden er stap voor stap echt samen uitkomen. Maar dat is niet gelukt.”

En nu? „Nu hebben wij samen besloten dat het feest zo niet door kan gaan. Ik heb besloten om het Grote Pieten-huis te verlaten.” „Dat betekent het einde van het hele Sinterklaasfeest”, constateerde de pers verbijsterd. Hoofdpiet: „Ja. Maar we hebben de afgelopen tijd wel heel wat bereikt hè met z’n allen.” Die zin hebben we in Nederland natuurlijk wel vaker gehoord. „Maar daar blijft het dan ook wel bij. Ik ga dat aan Sinterklaas vertellen nu.”

‘Ik zat in m’n eentje in de kamer’

Vervolgens verlieten de pieten één voor één het huis en klonken er uitspraken als „ik keer niet meer terug in het Pietenhuis, het is tijd op plaats te maken voor een nieuwe generatie”. Ook was er nog ‘een Omtzigtje’ van een Piet: „Ik zat in m’n eentje in de kamer en toen bedacht ik dat ik het in m’n eentje ook niet allemaal voor elkaar kan krijgen.”

Gelukkig voor de kinderen keerde Sinterklaas met de pieten later in het pietenhuis terug om de boel alsnóg te redden.

📱 Het Sinterklaasjournaal / Kindertelefoon De Kindertelefoon maakte deze week bekend dat er in deze weken gemiddeld achttien gesprekken met kinderen over het Sinterklaasfeest worden gevoerd. Naast vragen over de werkwijze van de goedheiligman en zijn pieten – of kinderen die vragen om tips voor surprises en cadeautjes, valt het op dat jonge kinderen zich vóór de intocht grote zorgen maakten over wat ze hadden gezien in Het Sinterklaasjournaal. Op de stoomboot was namelijk brand uitgebroken in de machinekamer, waardoor de kleren van Sinterklaas waren verbrand. Kinderen gaven aan dat ze bang waren dat de sint net als vorig jaar een ongeluk zou krijgen, of dat het boek weg zou zijn, net als hun cadeautjes.

Veel reacties op Het Sinterklaasjournaal

Schitterend bedacht dat Sinterklaasjournaal van dit jaar, vinden velen op social media. En zo heerlijk actueel ook. Sommigen halen de verkiezingswinst van Geert Wilders en de PVV er trouwens bij en posten vragen als „keert Zwarte Piet nu in Het Sinterklaasjournaal terug?”

Maar er is veel lof. Zo meldt iemand: „Het enige dat je op de been hou in deze bizarre tijden is Het Sinterklaasjournaal. Hoofdpiet keert niet terug naar het pietenhuis, ‘haihai’, met flitsende journalisten buiten. Wat zou het toch zonde zijn om de NPO op te heffen, dan gaat deze prachttraditie naar de galemiezen.” Hieronder nog enkele reacties.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stop maar met dat burgerschapsonderwijs. Gewoon de hele basisschooltijd #Sinterklaasjournaal kijken. Krijg je het wel zo'n beetje mee. 😆 — Madelon (@MadelondeJong) November 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat is de verhaallijn dit jaar bij het Sinterklaasjournaal geweldig bedacht. 😊 — Marion (@DongenMarion) November 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Respect voor @marleenderooy hoor. Na de verkiezingen van gisteren, nu de crisis bij het Sinterklaashuis verslaan ! #sinterklaasjournaal — Fabian de Wee (@Fabdw) November 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alle oneliners rondom de kabinetsval afgelopen zomer komen voorbij in het #sinterklaasjournaal: "we hebben wel veel bereikt", "stap voor stap" Geniaal. En, als ik politiek analist was had ik hieraan ook graag meegewerkt. — Daniël Kooistra (@DanielKooistra) November 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een zingende en springende Fons Lambie, krijg je nooit meer van je netvlies af #sinterklaasjournaal — Lianne van Veen (@Liedje87) November 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sinterklaas is aangesteld als verkenner! “Stap voor stap. We gaan nu eerst samen praten.” #sinterklaasjournaal — Anne (@Anne29378) November 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik wil in #Sinterklaasjournaal land wonen ❤️ — Wil Hoekstra 🍀 (@WilHoekstra) November 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#vandaaginside de carrière van @SamHvNL schiet als een pijl omhoog, als speciale reporter bij het #sinterklaasjournaal — Albert Van Elst (@elst_appie) November 23, 2023

Terugkijken? Dat kan via de website van Het Sinterklaasjournaal.

Reacties