Metro bekroond tot Populairste Nieuwswebsite van het Jaar

Metro heeft gisteravond, tijdens de Award Night van de Website van het Jaar-verkiezing, de prijs voor Populairste Nieuwswebsite van 2023 gewonnen. Dat konden we natuurlijk niet zonder jullie, onze trouwe lezers, doen, waarvoor veel dank!

De Website van het Jaar-verkiezing is de grootste online publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste en populairste websites van Nederland.

Metro is de Populairste Nieuwswebsite van 2023

Tijdens een feestelijke avond mochten wij de mooie prijs in ontvangst nemen, de bekroning op alle artikelen die wij voor onze lezers maken, die net anders zijn dan anders en waarmee we de lezer op weg willen helpen of een glimlach op het gezicht willen toveren.

Roos Ravensbergen, eindredacteur van Metro, is enorm trots op deze winst: „We zijn onze trouwe lezers enorm dankbaar dat ze ons deze prijs hebben afgeleverd en waardering tonen voor de artikelen die we dag in, dag uit maken! Dit toont aan dat Metro, dat nieuws brengt dat net even anders is en de lezer op weg wil helpen, de lezer bereikt.”

Boaz Shkolnik, Director of Advertising bij Mediahuis, waar Metro onder valt: „Onze nieuwswebsite Metro werkt met een relatief klein team om lezers dagelijks van het nieuws te voorzien. Dat zij in de categorie Nieuws met veel sterke merken de populariteitsprijs hebben gewonnen is een mooie bekroning op het harde werk.”

Vorig jaar viel Metro ook al in de prijzen, toen sleepten we de tweede plek voor Beste Nieuwswebsite van het Jaar en derde plek voor Populairste Nieuwswebsite van het Jaar binnen. Volgend jaar weer op naar de winst! Nogmaals bedankt aan al onze lezers die gestemd hebben en onze artikelen dagelijks lezen. We hadden het niet zonder jullie gekund.

