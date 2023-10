Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ex-terroriste Soumaya Sahla ontfutselde bijna een ton van bejaard erelid en wordt uit de VVD gezet

Ex-terroriste Soumaya Sahla is opnieuw in opspraak geraakt. De VVD heeft haar partijlidmaatschap met onmiddellijke ingang opgezegd.

Dat meldt de partij. De reden voor de opzegging is een artikel van HP/De Tijd. De familie Bolkestein stelt in dit artikel dat Sahla erelid Frits Bolkestein (90) „in een kwetsbare periode grote geldbedragen heeft ontfutseld”.

„Wij hebben contact gehad met de familie en de juistheid van het bericht vastgesteld”, zegt de VVD in een verklaring.

In 2014 werd Sahla veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Ze was destijds lid van het terroristische netwerk de Hofstadgroep. Ook de moordenaar van Theo van Gogh maakte deel uit van dit netwerk. Daarna werd Sahla actief binnen de VVD als tafelvoorzitter. Ze focuste zich daarbij vooral op het tegengaan van radicalisering. Die functie moest ze neerleggen nadat Geert Wilders een discussie hierover oplaaide. Sahla bleef wel lid van de partij en werkte achter de schermen aan een terugkeer.

„Wij hebben als partij mevrouw Sahla een tweede kans gegeven, wat niet altijd eenvoudig was, gezien haar veroordeling voor terrorisme”, zegt de VVD. Ze heeft de tweede kans in de ogen van de partij op „moreel uiterst laakbare wijze” verprutst. „Daarom is er voor haar geen plaats meer in onze partij.”

Verder zegt de VVD: „Het hoofdbestuur zal de komende periode bezien of zij de partij wil voorstellen haar statuten aan te passen om te regelen dat in ieder geval veroordeelden van terroristische of zedenmisdrijven nooit lid kunnen worden van de partij.”

85.000 euro aan onverklaarbare opnames

Uit het artikel van HP/De Tijd komt naar voren dat er ‘onverklaarbare’ opnames zijn gedaan van contant geld met de pinpas van de oud-VVD-leider. Het gaat volgens de familie om ongeveer 85.000 euro aan contante geldopnames in een periode van nog geen drie jaar. Sahla zelf zegt tegen het blad dat er geen sprake van is dat ze heeft geprofiteerd van haar mentor, zoals ze Bolkestein noemt. Ze zegt dat ze een promotietraject in Leiden zou gaan volgen en dat Bolkestein dat wilde financieren.

„Ze was een beetje zijn protegée”, zegt EW magazine-hoofdredacteur Joustra in Goedemorgen Nederland op NPO 1. „Soumaya heeft hem ook geholpen, ze werkten samen. Maar Bolkestein is een beetje zijn geheugen aan het verliezen, vooral zijn kortetermijngeheugen. Dan kan zoiets gebeuren, maar het is natuurlijk schandalig als je daar misbruik van maakt.”

BBB stapt naar NCTV

Dat is overigens niet de enige opvallende onthulling van HP/De Tijd. Sahla zou de afgelopen maanden gesprekken hebben gevoerd waarin ze suggereerde adviseur te zijn van BBB. Dit deed ze zonder medeweten van de partij. Caroline van der Plas zegt nooit contact met haar te hebben gehad.

BBB is daarom gestapt naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat vindt Joustra een grote stap. „Sahla is geen terrorist meer. Ze wordt gebruikt om mensen te deradicaliseren en de NCTV heeft het al druk genoeg. Maar als het allemaal waar is wat wordt geschreven, dan is deze mevrouw een beetje de weg kwijt.”

